El nuevo gobierno de la popular María José Catalá, tal como prometió en su programa electoral ha comenzado a revertir el engendro urbanístico que perpetró el anterior gobierno municipal del Botánic en la principal arteria comercial de Valencia, como es la calle Colón.

El responsable de tanto despropósito fue Grezzi. Se cortó la entrada por la Porta de la Mar, se eliminó un carril para los vehículos privados, dejando dos para los autobuses y otro para el aparcamiento de motos, convirtiendo la calle Colón en una auténtica ratonera y en una vía absolutamente colapsada. El anillo ciclista atraviesa también el centro de la ciudad.

Se actuó sin consensuar absolutamente nada con los colectivos implicados como son los vecinos o los comerciantes. Tampoco se hizo ningún estudio técnico. Hay que diseñar la ciudad en función de las necesidades y no del sectarismo.

Los populares han abierto el acceso por la Porta de la Mar y han ampliado a dos el número de carriles para coches, suprimiendo los bolardos de plástico y dejando una línea para la EMT y taxis. Estas medidas, sin duda, descongestionaran el tráfico por la calle Colón, por cuya vía transitan más de 30.000 vehículos diarios.

Hacer compatible el uso del coche, muchos ciudadanos lo usan para ir al trabajo ante la falta de transportes alternativos como el metro o el autobús, no solo para desplazarse al centro de compras, con otras formas de transporte como la bicicleta, es algo que nunca tuvo presente el anterior Gobierno del Botánic que a lo único que se dedicó es a abrir carriles bici y a peatonalizar calles, sin ofrecer alternativas al vehículo privado. No todo el mundo puede hacer uso de la bici para ir a su trabajo.

Colón no solo era un auténtico caos circulatorio también una de las zonas más inseguras para los peatones, tal como revelan algunos estudios que se han hecho en este sentido, como el informe de “Auditorias e Inspecciones Urbanas de Seguridad Vial”. La mayoría de estos accidentes han sido provocados por patinetes, que siguen sin una regulación específica, como requiere cualquier otro vehículo que transita por la vía pública.

Yo que he vivido durante muchos años en la calle Colón y recuerdo incluso cuando se podía aparcar y no había zona azul en las calles aledañas como Cirilo Amorós o Félix Pizcueta, incluso había circulación en los dos sentidos, no recuerdo mayor desaguisado que el perpetrado desde la concejalía de Giuseppe Grezzi.