El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha tendido la mano al resto de grupos políticos para defender en Madrid una agenda valenciana conjunta que vele por los intereses de los valencianos.

Compromís fiel a su sectarismo no ha querido ni siquiera reunirse con el presidente de la Generalitat, pero no pusieron ningún reparo en aceptar los votos de los populares para un puesto en la Mesa de Les Corts, después de que el PSPV no se lo cediera.

La búsqueda de una alianza conjunta entre el PP, Vox, PSPV y Compromís para hacerse oír en Madrid en asuntos que no deberían tener ninguna ideología porque son buenos para el conjunto de los ciudadanos valencianos, como la ampliación del Puerto de Valencia, el Corredor Mediterráneo, el tema del agua o el modelo de financiación, no debería verse en términos políticos sino de interés social.

Los socialistas valencianos no quieren oír hablar de pactos mientras los populares mantengan en el Gobierno a Vox y no rompan con la ultraderecha. Difícil reclamación cuando los populares necesitan a los de Abascal para poder gobernar y los socialistas no han puesto ningún pero a pactar con los independentistas, haciendo todo lo contrario de lo que prometieron en la campaña electoral con la Ley de Amnistía.

Los que apelan todos los días al diálogo y al consenso deberían ejercitarlo más cuando tienen ocasión de hacerlo.

Hay que aprovechar lo que nos une, estoy seguro que entre el PP y el PSPV existen muchas coincidencias, para que la voz de los valencianos se escuche con más fuerza en Madrid.

En Andalucía hemos visto como Moreno Bonilla llegaba a un acuerdo con el Estado para un plan millonario de 1.400 millones de euros para el desarrollo y la protección de Doñana.

Necesitamos más acuerdos, más diálogo y más consensos para rebajar la tensión y la crispación que se vive en la vida política y que inmediatamente se traslada a la calle.

Concejales que simulan un disparo a un adversario político, presidentas que llaman hijo de puta al presidente del Gobierno o diputados que hablan de golpe de Estado, dictadura o gobierno ilegal e ilegitimo. Estos pronunciamientos absolutamente reprobables hacen que algunos energúmenos salgan a la calle con una pistola en el cinto, como ocurrió recientemente en una de las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La postura de buscar acuerdos con el resto de fuerzas políticas, como pretende hacer el presidente Mazón “hasta que se hiele el infierno” debería ser un ejemplo a seguir por el resto de presidentes autonómicos que han visto en la confrontación permanente su manera de hacer política.