No he escuchado a ningún dirigente de Vox condenar los hechos protagonizados por Ortega Smith en la Asamblea de Madrid, donde agredió a un concejal de Más Madrid, lanzándole una botella de agua. No es la primera vez que el portavoz de Vox protagoniza un acto violento. En las protestas frente a la sede socialista contra la Ley de Amnistía, lo hemos visto encarándose y coaccionando a las fuerzas de seguridad.

Hasta donde yo sé, el señor Ortega Smith no ha sido cesado y continúa con su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Sí he escuchado al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida condenar estos hechos y pedir su dimisión. Las imágenes que hemos visto de un concejal agrediendo a otro son absolutamente inaceptables y requieren una respuesta inmediata. En caso de que el partido no lo cese debería existir un reglamento, por el cual hechos como este conlleven la expulsión inmediata de cualquier diputado o concejal que actúe de manera violenta. Si no se cortan estos hechos de manera tajante pronto veremos un Parlamento a bofetada limpia como hemos visto en Kosovo o Albania.