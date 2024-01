Los chistes de Árevalo sobre gangosos, enanos o mariquitas no pasarían hoy la censura oficial. Tampoco Gila ni ninguno de los cómicos que hace solo unos años nos arrancaban una sonrisa. ¿Había más libertad entonces que ahora? No lo sé, pero lo cierto es que entonces el humor no tenía límites y ahora sí. Se podía parodiar absolutamente todo, pero siempre desde el humor.

Andrés Rábago, dibujante satírico, más conocido como ‘El Roto’ afirmaba recientemente en una entrevista publicada en El Periódico que hoy hay menos libertad de expresión que en los años 80. No hay que confundir el humor con la ofensa personal. Los cómicos son los primeros que se ríen de ellos mismos. No se puede juzgar con los ojos del presente algo del pasado. Pasa con el humor, con el cine y con la literatura, con la cultura en general. Hemos visto como se ha pretendido cambiar finales de películas, títulos incluso diálogos para no herir sensibilidades. Pienso, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó que ha sido acusada de racista. También la censura ha llegado a cuentos clásicos como La Cenicienta y Blanca Nieves por contener mensajes clasistas. No se puede alterar una obra cinematográfica o literaria porque nos moleste. Pretender analizar el cine de Mariano Ozores, Alfredo Landa o Paco Martínez Soria en pleno siglo XXI es un error. Hay que situarse en la España de aquel momento para entenderlo. Son documentos sociológicos que nos ayudan a comprender el presente. La España que retratan estas películas era fiel reflejo de la realidad del momento. Una sociedad profundamente machista. Hoy, evidentemente, no se hace ese cine porque la sociedad ha cambiado. Los chistes de Árevalo, Andrés Pajares, Fernando Esteso, Tip y Coll, Chumy Chúmez o Gila, aunque a Gila se le ha cuestionado mucho menos por ser de izquierdas, hicieron reír a toda una generación de españoles que vivíamos el humor de otra manera.