No hay precedentes en la democracia española, ni en el mundo, en la que un presidente del Gobierno se tome varios días de asueto para meditar sobre si dimite o continúa en el cargo. En una carta dirigida a los españoles en su red social X, Sánchez ha anunciado que el lunes tomará una decisión sobre su futuro político, después de conocerse que un juzgado está investigando a su mujer Begoña Gómez, tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La presión mediática y política a la que dice haber estado sometido va en el sueldo de presidente del Gobierno. La decisión que ha tomado Pedro Sánchez no se corresponde con la actitud de un presidente que debe velar por los intereses generales de su país.

La imagen de España queda otra vez en entredicho porque fuera de nuestras fronteras no se entiende que un presidente se recluya en su casa para decidir si dimite o no.

Sánchez no está pasando por su mejor momento político, tras el escándalo del caso Koldo que afecta a varios de sus ministerios y al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ávalos. En el caso de su mujer, Begoña Gómez han faltado explicaciones por parte del presidente del Gobierno por su vinculación con una empresa rescatada por el Gobierno y también de cómo ha llegado a tener una cátedra en la Universidad Complutense y dirigir varios másters sin tener ninguna experiencia docente ni titulación universitaria. La licenciatura en Marketing por ESIC que dice poseer, no tiene reconocimiento oficial.

La izquierda ha salido en tromba a defender a Pedro Sánchez, acusando a la derecha y la ultraderecha de estar detrás del acoso a Sánchez. El mismo acoso mediático que, por cierto, ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz- Ayuso por el fraude fiscal cometido por su pareja.

Detrás de la decisión de Pedro Sánchez se esconde una clara estrategia política para aglutinar apoyo de su partido y de sus socios de Gobierno en torno a su figura después de las fisuras que ha tenido el Gobierno de coalición.

La astucia política de Sánchez está fuera de toda duda. Su Manual de Resistencia le ha dado siempre buenos resultados. Ha salido siempre indemne y victorioso de todas las trifulcas políticas en las que se ha visto inmerso, primero como secretario general y después como presidente del Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Me adelanto a la decisión que tome el lunes el presidente del Gobierno, pero mucho me temo que Sánchez no dimitirá ni creo tampoco que se someta a una cuestión de confianza. De aquí al lunes vamos a asistir a una movilización de la izquierda y de apoyos a Sánchez por tierra, mar y aire, como decía en su misiva, con acusaciones a la derecha, extrema derecha y, por supuesto, jueces ,de que todo es una conspiración urdida por la derecha mediática para acabar con Pedro Sánchez y todo su gobierno.

En una especie de plebiscito, pero sin urnas, Sánchez claudicará ante el fervor ciudadano expresado en las calles al grito de: España, te necesita.