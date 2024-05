El Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la Ley de Amnistía con los votos a favor del PSOE, Sumar, Junts, ERC, BNG, EH Bildu, Podemos y PNV. La norma ha salido adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. Una victoria pírrica de una ley que va ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y ante las instancias europeas por parte del PP que ya ha anunciado los correspondientes recursos.

Sánchez ha preferido ausentarse durante el debate y no defender una norma que marca su legislatura. Supongo que debe resultar complicado defender algo en lo que hace solo unos meses estaba manifiestamente en contra. Escuchar a los 120 diputados socialistas, incluidos los de Castilla- La Mancha, críticos con esta ley, como ha manifestado Emiliano García-Page, votar a favor de la Ley de Amnistía, cuando muchos socialistas y ministros del Gobierno se han pronunciando reiteradamente en contra, y aplaudir tras la votación, le deja a uno perplejo con la sensación del poco valor que tiene la palabra dada en la política y donde se puede mentir impunemente, con tal de continuar en el poder.

Las declaraciones del president en funciones de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés en un tuit nada más aprobarse la ley de Amnistía deja a las claras las intenciones de los republicanos de cara a la celebración de un referéndum de independencia, que es el próximo objetivo de los independentistas. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, afirmando que se ha ganado una batalla, pero el conflicto sigue existiendo.

Este planteamiento del partido de Puigdemont desmonta el relato del PSOE de que la Ley de Amnistía pone punto y final al “procés”.

Si Sánchez no hubiera necesitado los votos de Junts, la Ley de Amnistía no se hubiera aprobado. No es verdad, como se ha dicho desde el Gobierno que está ley busque la concordia en Cataluña. La única razón es que sin esos votos, Sánchez no sería presidente del Gobierno. Obedece, por tanto, únicamente a un interés meramente político y no a razones de interés general.

La Ley de Amnistía rompe con el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley y pone en la picota la separación de poderes.

La hoja de ruta del independentismo catalán a cambio de hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez se ha ido cumpliendo punto por punto. Primero fueron los indultos, más tarde, la sedición, la malversación y el último paso, de momento, la ley de amnistía. El independentismo ha jugado inteligentemente sus cartas en el Congreso de los Diputados, pese al revés electoral que ha sufrido en las últimas elecciones catalanas y donde ERC ha perdido el Gobierno de la Generalitat.

Lo que antes del 23-J era inconstitucional para la parte socialista del Gobierno dejó de serlo en el momento en que Sánchez necesitó los votos de los siete diputados de Junts para sacar adelante su investidura. En el programa electoral del PSOE no figuraba La ley de Amnistía. Tampoco los indultos.

Sánchez se comprometió ante los españoles a traer a España a Carles Puigdemont para ser juzgado. Pero, la realidad es que el ex president catalán regresará a España, sin rendir cuentas ante la justicia. Los delitos por los que el juez García -Castellón ordenó una orden de extradición después de que Puigdemont se fugara de España en el maletero de un coche y fijara su residencia en Waterloo desaparecen con la Ley de Amnistía porque la amnistía perdona los delitos, a diferencia del indulto.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez habló de delito de rebelión cuando se produjeron los hechos del 1-O y la declaración unilateral de independencia, para poco después eliminar el delito de sedición del Código Penal y rebajar el delito de malversación. Los líderes del “procés” estaban acusados, entre otros delitos, de sedición y malversación.

El Gobierno se ha plegado a todas las reivindicaciones de los independistas, sin que ello haya supuesto ninguna contrapartida ni siquiera en lo que se refiere a la renuncia de la vía unilateral que sigue defendiendo Junts.

Las cesiones al independentismo han permitido a Sánchez ser presidente del Gobierno y conseguir una mayoría parlamentaria que no obtuvo Alberto Núñez Feijóo, pese a haber ganado las elecciones generales.

El problema de Pedro Sánchez es que ya no tiene ninguna credibilidad. Ha hecho todo lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral. Es decir, pensar que no habrá referéndum de independencia cuando dijo exactamente lo mismo sobre los indultos o la ley de amnistía y después se han aprobado, deja muy poco margen para creerle ahora.