Evidentemente, el señor Camps que ha resultado absuelto de su último juicio por la Gürtel perdió los papeles durante la entrevista en À Punt al enfrentarse dialécticamente al periodista Bernardo Guzmán que se limitó a preguntarle al ex presidente de la Generalitat Valenciana sobre sus responsabilidades políticas por el caso Gürtel y su vuelta a la primera línea de la política valenciana. El periodista de La Ser reconoció que la responsabilidad judicial del señor Camps había quedado saldada después de su absolución por los tribunales de justica, pero la pregunta sobre su responsabilidad política era muy pertinente, máxime cuando personas muy cercanas al líder popular han sido condenadas y están en la cárcel, como Milagrosa Martínez, ex presidenta de las Cortes valencianas y ex consejera de Turismo durante la etapa de Francisco Camps como presidente de la Generalitat.

“No le permito hablar. ¿Usted, por qué está aquí? Le inquirió en tono amenazante Camps al periodista Bernardo Guzmán, invitado habitual en el programa Les notícies del matí, dirigido por Óscar Martínez. Guzmán, periodista de reconocido prestigio y con una larga trayectoria periodística a sus espaldas se limitó a hacer lo que deben hacer todos los periodistas en democracia, que no es otra cosa que preguntar. Algo que a muchos políticos les molesta. Los políticos eligen a periodistas de su cuerda ideológica y se someten a entrevistas pactadas que más que entrevistas parecen publirreportajes, lo que en términos periodísticos se conocen como entrevistas masaje, de adulación al líder y preguntas poco comprometidas. Sánchez solo concede entrevistas a medios afines, salvo en campaña electoral. Pero igual hacen el resto de líderes políticos. Algunos incluso censuran la presencia de medios de comunicación en sus actos, como es el caso de Vox, privando a los ciudadanos de un derecho fundamental como es el derecho a la información.