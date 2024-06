Antes del verano, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar un paquete de medidas de regeneración democrática para luchar contra lo que él denomina “máquina del fango”. Para el presidente, fango es todo aquello que le perjudica personalmente. En el punto de mira están los jueces y los medios de comunicación. Sánchez ha dado un ultimátum al PP para la renovación del CGPJ, última instancia que le queda por controlar y donde actualmente existe una mayoría conservadora.

Lejos de dar explicaciones sobre las cartas de recomendación que firmó su mujer a empresas que luego recibieron ayudas públicas o de la cátedra donde dirigía un máster, sin ni siquiera tener una titulación universitaria, ninguna de las dos cosas han sido aclaradas por el presidente del Gobierno que prefiere conceder una entrevista en la televisión pública con periodistas amiguetes que no le hagan preguntas comprometedoras y salir airoso del envite antes que comparecer en el Congreso de los Diputados y dar las explicaciones oportunas.

Nuestro país no necesita medidas de regeneración democrática, esto solo pasa en las democracias fallidas y España no lo es sino que sus políticos y, especialmente, su presidente del Gobierno actúen con la mayor transparencia y honestidad posible en el desempeño de sus funciones. Políticos que no mientan y que resuelvan los problemas de los ciudadanos.

Aunque aún no se conoce en qué va a consistir ese paquete de medidas y, por tanto, es aventurado dar una opinión sobre las mismas, sí que ha trascendido que uno de los capítulos lo van a ocupar los medios de comunicación, los considerados por el presidente del Gobierno como “pseudomedios”, es decir, aquellos que propagan bulos e informaciones falsas.

Olvida el presidente del Gobierno que el estado de Derecho ya cuenta con mecanismos legales para denunciar las informaciones falsas o los bulos. Si algún ciudadano considera que se ha publicado una información falsa sobre su persona o entorno familiar o que su derecho al honor o a la intimidad ha sido vulnerado, lo que tiene que hacer es ir a un juzgado y presentar una denuncia.

Lo que realmente da miedo en una democracia es que el gobierno decida que es verdad y que es mentira en las informaciones que se publican. Quienes son buenos o malos periodistas. En España existen medios de comunicación plurales que no necesitan de ninguna regulación estatal.

Para Pedro Sánchez la culpa de todo lo que está ocurriendo en su entorno familiar con su mujer y su hermano imputados, la tienen los jueces y los medios de comunicación.

Lo que es peligroso es que el presidente del Gobierno se dedique a sembrar dudas y a cuestionar nuestro sistema judicial y su imparcialidad, señalando a jueces, como hace la extrema izquierda.

La división de poderes es fundamental en un estado de Derecho.

Tras perder las elecciones generales, municipales, autonómicas y ahora también las europeas, y con el futuro del gobierno de la Generalitat de Cataluña en el aire, Sánchez ve conspiraciones por todos los lados, sin asumir que los ciudadanos cuando votan, nunca se equivocan.