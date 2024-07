A Pedro Sánchez se le está acabando el tiempo para reconducir su situación personal y cada vez son más las voces críticas dentro del PSOE y del Gobierno que cuestionan la forma en la que el presidente del Gobierno está afrontando el caso de su mujer y su hermano.

Cada día que pasa aparecen nuevas informaciones que hacen más difícil la situación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la nación.

En lugar de comparecer en el Congreso de los Diputados y dar las explicaciones oportunas ha iniciado una cacería contra periodistas, medios de comunicación y jueces, acusándolos de propagar bulos y mentiras contra su familia.

Los hechos que conocemos, gracias a la prensa, hubieran provocado la caída del primer ministro en cualquier país democrático de nuestro entorno . Sin embargo, Sánchez sigue contando con el apoyo parlamentario de sus socios de gobierno que tan beligerantes se mostraron contra el PP en asuntos de corrupción ahora son más permisivos.

Las negociaciones entre ERC y el Gobierno para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña van a marcar la continuidad o no de Sánchez al frente del Gobierno. Todo va a depender de lo que esté dispuesto a ceder a cambio de mantenerse en La Moncloa. Una repetición electoral dejaría un panorama muy similar al que hay ahora mismo en Cataluña, prácticamente idéntico al que se produjo en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo. La llave de la gobernabilidad de España vuelve a estar en manos de los independentistas que pese a perder apoyo electoral, como es el caso de ERC, siguen teniendo la sartén por el mango.

Las medidas que quiere aprobar el Gobierno de “regeneración democrática” en lo que se refiere a los medios de comunicación buscan únicamente acabar con la libertad de prensa en este país, donde cada vez es más difícil expresarse con libertad.

España no necesita medidas de regeneración democrática, esto solo ocurre en aquellos países que no son democráticos. España lo que necesita son políticos competentes que resuelvan los problemas de los ciudadanos y no que ayuden a crearlos.

Los medios de comunicación proclives al Gobierno que todos conocemos, tanto en papel como en su versión digital, permanecen callados ante este ataque a la libertad de prensa, más propio de regímenes totalitarios que de democracias consolidadas como la española, donde algunos que ya pintamos canas hemos conocido los efectos de la censura.

Que el Gobierno quiera actuar o convertirse en árbitro ante los medios de comunicación y los periodistas para establecer qué medios dicen la verdad y cuáles mienten o qué periodistas pueden acceder a las ruedas de prensa y cuáles no, es dejar en manos del Gobierno, el control absoluto de los medios de comunicación y esto solo pasa en las dictaduras.