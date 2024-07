La sequía ha provocado daños en el campo valenciano por valor de 250 millones de euros, según fuentes de Ava-Asaja. Unos daños que se suman a la caída de precios y al alza de los costes que hacen prácticamente inviable la actividad agrícola. Una situación que se viene denunciando desde hace años y que ha dado lugar a varias movilizaciones del sector agrario y donde los diferentes gobiernos, no han sabido o no han querido dar solución. Tampoco para la UE el sector primario ha sido objetivo prioritario de sus políticas. No se ha hecho nada para impedir la importación masiva de productos procedentes de terceros países, que no cumplen con la normativa europea en materia sanitaria, inundando el mercado con productos que arruinan a los productores valencianos, como es caso de la naranja sudafricana. La ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe vender por debajo de coste tampoco se cumple. El trabajo lo pone el agricultor y son los intermediarios y las grandes cadenas de distribución, sin el menor riesgo, quienes obtienen pingües beneficios.

Muchas enfermedades entran por los puertos, sin ningún tipo de control. Plagas que eran desconocidas como: la avispilla, la xylella fastidiosa en el almendro o el cotonet en la naranja y sobre las que no existe ningún tratamiento efectivo, han obligado a muchos agricultores a tener que arrancar sus plantaciones. La realidad del campo español es penosa. Quienes nos dedicamos a la agricultura como medio de vida cada vez lo hacemos más por un sentimiento nostálgico que de rentabilidad económica. Las asociaciones agrarias han pedido al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos, la convocatoria urgente de una mesa por la sequía que ayude a paliar la ruina económica que se cierne sobre el sector agrario.