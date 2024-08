El día 1 de agosto empezaron a entrar a la Cooperativa La Viña los primeros remolques con las variedades blancas como la chardonnay, la viognier o la sauvignon blanc. Un inicio de campaña similar a la del año pasado. Se espera una cosecha corta en kilos, pero de muy buena calidad.

Una vendimia que se ve muy complicada por la enorme sequía que llevamos arrastrando desde primeros de año. Hasta el mes de agosto se han registrado 160 litros cuando en un año normal deberíamos estar en el doble. A la falta de agua se une unas temperaturas muy elevadas que dañan la planta y los racimos.

Con este panorama es evidente que va a haber una reducción de cosecha importante en torno al 30% o 40%, respecto a la campaña anterior, que ya fue corta. Si a eso añadimos que los precios de la uva se prevén a la baja en línea con el resto de los cultivos (almendra, olivar y cereal), la situación para el agricultor, un año más, es caótica porque, además, ha de enfrentarse a un aumento de los costes de producción (semillas, abonos, gasoil) que ha sido exponencial y que no ha tenido una traslación en los precios.

Es normal que las generaciones más jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura por no ser viable económicamente y busquen la salida profesional en otros sectores. El problema es que la edad media del agricultor ronda los 60 años y si no hay relevo generacional en el campo, la agricultura tiene los días contados.

Pero volviendo al tema de la campaña de la uva, plagas como el mildiu o el oídio no han afectado debido a las altas temperaturas y a que no ha habido rocíos por la mañana ni cambios de humedad, sin embargo, sí que se han detectado ataques de araña y, sobre todo, de mosquito verde que hasta ahora eran poco frecuentes en los viñedos. También en algunas parcelas se han detectado ataques de yesca, sobre todo, en la cabernet sauvignon. Desde la prohibición del arsenito no existe ningún tratamiento eficaz contra la yesca, una enfermedad que afecta principalmente a la madera que acaba pudriéndola y secando la planta. Yo estoy ahora mismo tratándolas con un producto que se llama Solka a base de aminoácidos de origen vegetal.

Debido a la sequía la planta no ha desarrollado su potencial en hojas, sarmientos y racimos. Las bayas son pequeñas, algunas del tamaño de un guisante. No hay vegetación, con lo cual, los racimos están expuestos al sol.

Si no engorda la uva, los racimos pesaran poco, las bañeras no llevaran caldo y eso se traduce en menos kilos.

Para Mauro Matarredona, arquitecto y viticultor de la zona de Fontanars dels Alforins, la campaña es una incógnita. Aparentemente las viñas se ven menos padecidas que el año pasado por estas mismas fechas. Este año ha llovido más tarde que el año pasado. En la época de máximo crecimiento que es sobre el mes de junio, la viña cogió unas pocas reservas. Las hojas están aguantando, pese a que llevamos dos olas de calor. Si continúan las altas temperaturas es probable que en una semana empecemos a ver las viñas padeciendo, pero en general están mejor que el año pasado por estas mismas fechas. El desarrollo de los granos fue mayor porque cayeron 270 litros entre el 23 de mayo y el 10 de junio y acumularon muchas reservas. El grano ahora mismo está muy pequeño, en algunas variedades como la cabernet sauvignon son del tamaño de un guisante y lo malo es que no sé si van a crecer mucho más. Si lloviera en los próximos 15 ó 20 días, la campaña se salvaría, incluso para poder hacer más kilos que el año pasado porque la viña está receptiva. Todavía no ha entrado en un estrés hídrico absoluto. Aún no tiene los estomas cerrados aunque yo ya he visto hojas que se doblaban hacia adentro. Eso significa que están cerrándose para que el sol no les pegue en la parte superior.