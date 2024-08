La negativa de Nicolás Maduro a aceptar la legitimidad de los resultados electorales que dieron la victoria al líder opositor Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado domingo han llevado al país al caos más absoluto que hasta el momento ha dejado varios muertos y decenas de detenidos, tras las protestas de la oposición que ha inundado las calles de Caracas para denunciar el fraude electoral.

Los presidentes de países como Brasil, México o Colombia (Lula da Silva, López Obrador y Gustavo Petro) nada sospechosos de ser de extrema derecha han pedido al régimen de Maduro que se publiquen todas las actas electorales, con el fin de garantizar la transparencia y la legitimidad de estos comicios.

A estas peticiones se ha sumado la comunidad internacional, entre ellos, España.

La respuesta de Maduro ha sido endurecer la represión contra la oposición y los periodistas y el anuncio de la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad, “granjas productivas” como él mismo ha calificado, para castigar a quienes protestan por las denuncias de fraude. El director de The Objetive, Álvaro Nieto, ha sido expulsado de Venezuela. Sorprendentemente o quizá no tanto no ha habido una condena por parte de las asociaciones de la prensa para denunciar la persecución de periodistas en Venezuela. Otro compañero periodista, Cake Minuesa, también fue detenido y expulsado del país. Tampoco en este caso se ha escuchado ninguna palabra de condena por parte de compañeros periodistas ni del Gobierno.

Quien no parece estar a favor de que se publiquen las actas electorales es el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, defensor y valedor del régimen de Maduro en las instituciones europeas y fuera de ellas quien ha afirmado recientemente que no hay que prejuzgar los procesos electorales basándose en “dogmas ideológicos” que no permiten ser objetivos.

Quien afirma esto ha sido presidente del Gobierno de España, el mismo que resucitó el guerracivilismo, negó la crisis económica que sumió a este país en una profunda crisis económica, se arrogó como un triunfo personal el fin de la banda terrorista ETA y ganó unas elecciones, tras el terrible atentado de Atocha que dejó cerca de 200 muertos.

Con este bagaje democrático y este currículum, el señor Zapatero sigue pisando los platós de las televisiones, especialmente de una, dando lecciones de democracia al mundo mientras sigue blanqueando al régimen de Maduro.