El presidente del Gobierno Pedro Sánchez sigue sin dar las explicaciones oportunas acerca del caso que afecta a su mujer Begoña Gómez y, por la cual, ha sido imputada por un juzgado de Madrid.

Si hay caso o no serán los tribunales de Justicia quienes lo determinen, pero no el presidente del Gobierno.

Tras no declarar ante el juez Peinado que se desplazó hasta La Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo, se acogió a su derecho a no declarar, y en la rueda de prensa que convocó con posterioridad lo hizo para cargar nuevamente contra los jueces y los periodistas que, dignamente, se dedican a hacer lo mejor que saben su trabajo que, básicamente, consiste en informar a la opinión pública y hacer preguntas. Algo que parece muy peligroso en los tiempos que corren y que Sánchez quiere enmendar mediante un paquete de medidas llamadas de “regeneración democrática” y que, esencialmente, consisten en dejar sin ayudas públicas a los medios de comunicación hostiles con el Gobierno. Una manera onerosa de acabar con el periodismo libre en este país.

Es lo que le pasó a un periodista de la talla de Fernando Garea, ex cronista parlamentario de El País y ex presidente de la Agencia EFE que también ha trabajado para Diario 16, El Mundo y El Periódico de España, nada sospechoso de ser de extrema derecha ni de pertenecer a ningún pseudomedio, que actualmente trabaja para el periódico El Español, cuando le formuló varias preguntas al presidente Sánchez sobre el caso de su mujer Begoña Gómez y el reciente acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Sobre el caso de su mujer Sánchez volvió a decir que ya había dado las suficientes explicaciones en el Congreso de los Diputados, aunque nadie se las hayamos escuchado, no sin antes recriminarle al periodista que había formulado preguntas de tipo valorativo. Ahora las preguntas que hacen los periodistas, cuando son incómodas son de tipo valorativo y las instrucciones de los jueces son prospectivas. Curiosa manera de adjetivar el trabajo de periodistas y jueces.

La segunda de las cuestiones que el periodista le planteó al presidente Sánchez era por qué teníamos que creerle ahora cuando dice que no habrá referéndum de independencia, después de decir lo mismo sobre los indultos, sus pactos con el independentismo o la Ley de Amnistía.

Sánchez se mostró feliz como una perdiz y contento por este acuerdo con ERC que hará a Illa presidente de la Generalitat, a cambio, eso sí, de la cesión de todos los impuestos a Cataluña con el desagravio que ello supone para el resto de CCAA, entre ellas, la valenciana, la peor financiada de todas. El acuerdo con ERC refrendado por poco más de 3.300 militantes, el 53% de las bases, rompe con el principio de solidaridad entre CCAA que consistía, básicamente, en que quién más recursos tiene más aporta a la caja común. Un partido como ERC que busca la ruptura con España y que decide sobre el futuro de millones de españoles.

Preguntas absolutamente pertinentes a las que no se enfrenta habitualmente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez más acostumbrado a entrevistas tipo masaje, sin preguntas incómodas, concedidas a medios afines, como es la televisión pública o a periodistas que escriben al dictado de Moncloa.

Lo que hizo Gadea es el tipo de periodismo que hace falta en España. A mí me reconfortó escucharle, aunque no hubiera ninguna respuesta por parte del presidente del Gobierno que volvió a echar mano del fango y de la ultraderecha para evitar dar explicaciones. Un periodismo valiente, comprometido, no dependiente del poder y que ejerza su función de contrapoder. Es lo que nos enseñaron en las facultades de Periodismo.

El PSOE con más de 145 años de historia a sus espaldas ha dejado de ser un partido que defienda la igualdad entre todos los españoles para erigirse en una especie de caverna donde el fin justifica los medios. Esperar una revolución de las federaciones, la militancia o un Congreso extraordinario es impensable en estos momentos donde a pesar de las voces críticas, Sánchez sigue ejerciendo un control absoluto en el partido como presidente y secretario general, los demás obedecen y callan o no salen en la foto.