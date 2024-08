El ex presidente catalán Carles Puigdemont podría regresar a España en los próximos días para estar presente en el debate de investidura de Salvador Illa, según ha anunciado el político catalán. Su regreso provocará, sin duda, un terremoto tanto en la política nacional como catalana por sus consecuencias políticas que van a generar una mayor inestabilidad parlamentaria.

Hagamos un poco de memoria. Puigdemont huyó de la justicia española hace siete años para no ser detenido, escondido en el maletero de un coche. Desde entonces reside en Waterloo. La inmunidad que le otorga su condición de eurodiputado ha impedido ser detenido y extraditado a España, pese a las sucesivas órdenes de detención por parte de la justicia española.

A diferencia de los políticos catalanes condenados por el “procés”, pronúnciese prucés, que sí fueron juzgados y condenados y, posteriormente, indultados por el Gobierno español, tras permanecer seis años en la cárcel, entre ellos, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, Puigdemont puso pies en polvorosa y huyó a Waterloo. Nunca hemos sabido ni lo sabremos, quién paga el “exilio” dorado del ex president catalán.

Desde entonces se ha dedicado a chantajear al Gobierno de Pedro Sánchez que se comprometió a traerlo a España para ser juzgado. Los siete votos de Junts apuntalaron a Pedro Sánchez a La Moncloa, tras conseguir una mayoría parlamentaria con el independentismo catalán y vasco. El coste de aquella investidura han sido los indultos, la reforma del delito de malversación, la condonación de la deuda, la ley de Amnistía y ahora también una financiación singular para Cataluña. La única línea roja que le queda por traspasar a Sánchez y su Gobierno es el referéndum de independencia.

Antes de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, el dirigente catalán afirmó que si perdía los comicios se retiraría de la vida política. Perdió las elecciones, las ganó Illa, pero su intención no ha sido nunca la de retirarse sino la de presentarse como candidato a la investidura, pese a no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante porque tanto ERC como la CUP y els Comuns siempre se han negado a dar sus votos al líder de Junts. En su estrategia política para ser investido presidente de la Generalitat, Puigdemont buscaba la abstención o el voto afirmativo del PSC a cambio de mantener a Sánchez en La Moncloa. No le ha salido bien la jugada aunque a nivel nacional sigue teniendo la llave de la gobernabilidad con sus siete diputados. Los diputados de Junts siguen tumbando leyes en el Parlamento español, como ha ocurrido con la Ley de Extranjería y el techo de gasto, una exigencia de Bruselas para no desviarse de la senda de gasto que le fija la Comisión Europea.

El pacto del PSC con ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat a cambio de una financiación singular para Cataluña, que no es otra cosa que romper la caja común para ceder todos los impuestos a Cataluña ha encendido los nervios del político catalán que ha acusado a los republicanos de buscar su detención.

Con la Ley de Amnistía aún en el aire porque aún no está claro qué pasará con el delito de malversación, si es amnistiable o no, para el Tribunal Supremo no lo es, Carles Puigdemont podría ser detenido en el momento entre en el territorio nacional. Si esto ocurriera que es lo más probable, Junts podría utilizarlo como último recurso para aplazar o impedir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y cargar contra ERC.

Antes incluso de iniciarse el curso político en Cataluña, tras meses de negociaciones entre el PSC y ERC y después de conseguir por la mínima el apoyo de los republicanos a Salvador Illa, la inestabilidad en el Parlament de Cataluña está garantizada. Poco importa que Cataluña eche a andar, tras los años de paralización que han supuesto para muchos catalanes el procés”.