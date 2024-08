La Unió ha estimado en 24 millones de euros las pérdidas para los viticultores y productores valencianos como consecuencia de la sequía. Unos malos datos que se unen a una reducción de la cosecha en torno al 30%, la peor de los últimos 30 años. Otras fuentes señalan que el recorte en la producción podría ser del 60%.

Venimos de una campaña pasada con unas mermas importantes, sobre todo, en tintos.

Viñedos de la variedad cabernet sauvignon en Fontanars dels Alforins (Foto: PS)

Solo la uva blanca destinada a la elaboración del cava se salva de los bajos precios que se prevén para el resto de las variedades tintas y blancas. A los precios actuales, los viticultores no cubren sus costes de producción que rondan los 0,60 euros el kilo de uva. Si el precio medio se estima en 0,20 euros el kilo, quiere decir que cada agricultor pierde 0,40 euros por cada kilo de uva que produce. Una situación que complica mucho la supervivencia económica de los agricultores que en muchos casos se ven obligados a abandonar sus tierras ante la falta de rentabilidad económica.

La viña ha sido junto al olivar los cultivos que han quedado fuera de las ayudas por la sequía que sí han recibido los frutos secos. Desde las asociaciones agrarias reclaman ayudas para los agricultores valencianos y que los recortes en la producción que se prevén se compensen con unos precios más elevados.

La sequía está afectando no solo a la producción también a las plantas que están secándose y que habrá que arrancar. Las nuevas plantaciones de viñedo han necesitado de ayuda extra a base de cubas para regar los plantones, lo cual eleva considerablemente los costes.

La viña se ha visto muy perjudicada por la sequía. Una simple visita a los campos es suficiente para observar los efectos de la sequía. Desde el pasado 1 de enero han caído 160 litros cuando en un año normal debería ser el doble. Los sarmientos no se han desarrollado, apenas hay vegetación en la planta, lo cual la expone más los racimos a las altas temperaturas y las bayas se han quedado del tamaño de un guisante.

La única noticia positiva por resaltar alguna ha sido la ausencia de plagas destacables como el oídio o el mildiu debido a las altas temperaturas que han impedido su desarrollo, sin embargo, sí que se han detectado otras plagas como la araña o el mosquito verde que hasta ahora tenían muy poca incidencia. Sin embargo, se han detectado ataques importantes en algunas parcelas.

En Fontanars dels Alforins ha comenzado la vendimia con los primeros remolques de variedades blancas como la chardonnay, viognier o la sauvignon blanc. La Cooperativa La Viña abrió la bodega para la entrada de uva el pasado 1 de agosto.

Para Jorge Caus, director técnico de la Cooperativa La Viña, la vendimia está totalmente condicionada por la sequía extrema que estamos padeciendo, lo que está dando lugar a una merma de producción importante, todavía difícil de cuantificar. De todas maneras, parece que va a ir por barrios: hay zonas que están bien (no muy bien) y zonas que están fatal. Ya venimos de una campaña pasada con una merma muy importante, sobre todo en tintos (no así en blancos, que fue muy buena). Por tanto, este año la clave estará en las variedades tintas. En cuanto a calidad, no se esperan sorpresas en cuanto a sanidad, parece ser que será tranquila en este aspecto a no ser que se den lluvias en septiembre, cosa que veo difícil. En resumen, creo que lo que marca esta vendimia es la sequía extrema, con rendimientos a la baja pero también mucha irregularidad.