La verdad es que no encuentro palabras para calificar el acto político que ha pronunciando Carles Puigdemont delante del Parlamento catalán ante un millar de seguidores para arremeter contra el Gobierno español y la posterior huída del político catalán. En mis molleras no entra cómo se le ha permitido cruzar la frontera y entrar al país a un prófugo de la justicia que lleva tomándonos el pelo desde hace siete años y lo ha vuelto a hacer hoy con la aquiescencia del Gobierno español que no ha hecho nada para impedirlo.

Habiendo una orden de detención contra el político catalán que ha venido a España para reírse en nuestra propia cara, no entiendo por qué los Mossos d’Escuadra no han procedido a su detención. Ha utilizado la tribuna para volver a hablar de represión, de exilio, de leyes de amnistía que no amnistían. La misma milonga de siempre que gusta escuchar a los independentistas. Al Molt Honorable político catalán se le ha olvidado hacer referencia a las innumerables concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho para “normalizar” Cataluña, como han sido: los indultos, la reforma del delito de malversación, la condonación de la deuda, la ley de amnistía y la financiación singular para Cataluña. También que otros políticos catalanes pasaron por la cárcel mientras él prefirió huir de la justicia y fijar su residencia en Waterloo. Este Estado opresor del que habla incansablemente el señor Puigdemont permite, entre otras cosas, que sus señorías cobren del erario público sus sueldos como diputados y senadores; participen de la política con absoluta libertad a la hora de expresar sus ideas o gocen de un autogobierno que ya quisieran tener otras CCAA. Muy opresor no lo veo yo.