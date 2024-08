Tras romper los pactos que mantenía con el PP en los gobiernos autonómicos, entre ellos, la Comunidad Valenciana, los de Abascal amenazan ahora con no aprobar los presupuestos de la Generalitat, si el PP sigue apoyando la política migratoria de Pedro Sánchez, que no es otra cosa que dar solución al problema al que se enfrenta Canarias con los menores migrantes que han llegado a sus costas y que requieren una solución urgente.

Vox cumplió su palabra y retiró el apoyo a los populares. El Gobierno de Carlos Mazón gobierna en minoría, sin el lastre de la ultraderecha, pero necesita a los de Abascal para aprobar las cuentas públicas, que si bien podrían prorrogarse, Sánchez está también sin PGE, no es la mejor opción. Los socialistas que han pedido una y otra vez que el PP rompa con Vox no han garantizado con sus votos que el PP pueda seguir gobernando. A Compromís ni está ni se le espera en el apoyo a los populares.

Cuando Ciudadanos que tuvo en su mano formar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez giró a la derecha fue fagocitado por el PP y el final de la formación naranja todos la conocemos. La estrategia de Santiago Abascal de romper con el PP puede pasarle factura en las próximas elecciones. De hecho, un porcentaje importante de su militancia cree que el partido puede desaparecer y no apoyan la decisión de ruptura con los populares. Fuera de los gobiernos, Vox no puede hacer nada. Aunque solo fuera por una cuestión pragmática, Abascal se ha equivocado, señalando al PP como su enemigo. La Ley de Concordia que venía a sustituir a la Ley de Memoria Histórica vigente, pese al anuncio de varios recursos por parte del Gobierno ha sido paralizada en algunas comunidades como Extremadura, tras la salida de Vox. También Castilla y León la ley de Concordia ha sido aparcada, no así en la Comunidad Valenciana donde ya ha sido aprobada fruto del pacto PP y Vox que hicieron a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana.

Vox sigue manteniendo la presidencia de las Cortes Valencianas y el apoyo en los Ayuntamientos donde gobiernan en coalición con los populares.

Supongo que es el cartucho que se guarda en la recámara Santiago Abascal para seguir apretando las tuercas al PP.

Los socialistas valencianos ya se han apresurado a pedir elecciones anticipadas en caso de bloqueo institucional. A nivel nacional, no ven razones para adelantar las elecciones generales y, sin embargo, son los primeros en pedirlas a nivel autonómico y municipal. Teniendo en cuenta el lío que hay en el PSPV no creo que sea el mejor momento para los socialistas valencianos, enfrascados como están en una crisis de liderazgo y donde la nueva lideresa Diana Morant no ha sido capaz de poner orden.

A falta de otros socios, PP y Vox están condenados a entenderse porque la otra alternativa es volver a un gobierno de izquierdas PSPV y Compromís.