Reconozco que me gustaba el talento moderado y de consenso de Salvador Illa, sobre todo cuando apoyó la aplicación del 155, se manifestaba en contra de la Ley de Amnistía y defendía el cumplimiento de las resoluciones judiciales. No lo tuvo nada fácil en su etapa como ministro de Sanidad en plena pandemia. Illa también ha cambiado de opinión como ha hecho Pedro Sánchez y ahora defiende todo lo contrario de lo que antes criticaba. El PSC se ha convertido en una sucursal del independentismo en Cataluña.

De aquella determinación que mantenía hace solo unos meses ha pasado al servilismo más absoluto con ERC que ha vuelto a saber vender sus votos, pese a que cada vez le vota menos gente.

Salvador Illa se ha entregado en brazos del independentismo. En su toma de posesión como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña no hubo presencia en el estrado de la bandera española, solo estaba la bandera catalana. Mal inicio para respetar la diversidad existente en Cataluña y gobernar para todos los catalanes, tal como se comprometió en su debate de investidura.

En este nuevo tripartito que acaba de comenzar a andar, no hay que olvidar a Junts y sobre todo a Carles Puigdemont que aunque ha reconocido la legitimidad de Illa y del nuevo Gobierno va a ejercer una oposición férrea.

Illa hará lo que le dicte ERC porque sabe que si no lo hace se le acaba la legislatura. El “procés” lejos de la milonga que nos han contado, no ha acabado. Lo hará cuando se convoque un referéndum de independencia que será la próxima reclamación que pongan los independentistas encima de la mesa para seguir apoyando el Gobierno de Illa y de Pedro Sánchez. Este es el juego que se llevan entre manos desde que comenzó la legislatura, sometiendo al Gobierno a un continuo chantaje. De momento, no les han salido nada mal las cosas. Indultos, rebaja de la malversación, ley de amnistía, condonación de la deuda y financiación singular para Cataluña. Próxima parada: referéndum.

El independentismo no ha engañado a nadie y sigue fiel a sus objetivos, sin embargo, la sociedad catalana está cansada de tantos años de gobiernos independentistas que han dejado una Cataluña profundamente enfrentada.