El partido animalista PACMA que cada vez que se presenta a unas elecciones generales obtiene peores resultados, en las europeas perdió casi 130.000 votos y no llegó al 1% de los sufragios, ha hecho público un estudio, según el cual, más de 12.000 perros de caza se abandonaron en España en 2022, concretamente 12.295 perros. El informe señala que estos datos han sido recogidos por 194 entidades de protección animal. Son 194 como podrían haber sido 300 o 500 porque no se revela el nombre de ellas ni tampoco cómo se ha efectuado la muestra. No hay forma de verificar esos datos, salvo que te los creas.

Muchos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y encabezaron sus titulares, con la mención a los perros de caza abandonados, pero ninguno de esos encabezamientos hacía referencia a los cerca de 290.000 perros y gatos que todos los años se abandonan en España, la cifra más alta de toda Europa, 800 abandonos al día. Era mejor, atizar al cazador. Una vez más, la asociación animalista vuelve a cargar contra el colectivo de cazadores, criminalizándolo con el abandono de perros de caza, cuando otras fuentes bastante más solventes, como son las de la Guardia Civil del Seprona, cifraba el número de perros de caza abandonados en 46 (8 galgos y 38 perros de otras razas de caza). El estudio hace referencia al año 2020, último del que se tienen cifras. Entre los 46 que señala el Seprona y los 12.295 perros que señala PACMA hay una diferencia abismal que, evidentemente, no se refleja en las estadísticas reales que pueden estar en torno al 10% del total de los perros abandonados, los que son de caza. La Fundación Affinity, una fundación sin ánimo de lucro que se creó en 1987 para defender el derecho y el bienestar de los animales, que todos los años publica un estudio, coincidiendo con el final de la temporada de caza, señala en su informe que en 2020 se abandonaron en España 183.103 perros, de los cuales solo un 8% se abandonaron en el mes de febrero, mes del final de la temporada cinegética. Si damos por buenas estas cifras, quiere decir que de ese total, solo 1.464 perros eran de caza. Tampoco en este caso coincide la cifra con la que da PACMA. Conviene recordar porque a menudo se olvida que los cazadores somos los primeros interesados en cuidar a nuestras mascotas, pero, evidentemente, gente desaprensiva y con pocos escrúpulos hay en todos los colectivos y, por desgracia, la caza no es una excepción, aunque cada vez son un porcentaje menor, hay que denunciarlo siempre. El maltrato animal y el abandono es una forma de maltrato animal, es una lacra social que hay que erradicar, endureciendo las leyes y denunciando al maltratador. El buen nombre de la caza y del colectivo de cazadores no puede quedar manchado por lo que hace una minoría, aunque algunos se empeñen en criminalizarnos a todos. De los motivos de abandono sólo se puede conocer el 10% de los casos, según esta misma fundación animalista. También es difícil determinar si los perros han sido robados o se han extraviado. Por desgracia, el tema de los robos de perros de caza es una constante en el mundo cinegético y cada vez hay más mafias que se dedican al robo de perros para venderlos en el mercado negro. Todos los días aparecen noticias de perros que han sido robados a sus dueños. PACMA señala que para la elaboración de su estudio, los datos han sido recogidos por 194 protectoras. No sabemos el nombre de estas protectoras ni dónde están, solo la cifra: 194. Muy exhaustivo no parece el estudio cuando no se revelan las fuentes y cuando todos sabemos el marcado carácter anticaza de muchas de estas protectoras. En mi pueblo existe una protectora de animales, donde colaboro, y ahora mismo en sus instalaciones hay 30 perros, de los cuales 4 son de caza, es decir, un 10% de los perros que hay ahora mismo en la protectora corresponde a razas de caza, un porcentaje que coincide con el dato de la Fundación Affinity que habla del 8%. PACMA es un partido que se declara anticaza y antitaurino que no tiene representación ni en el Parlamento europeo ni en el Congreso de los Diputados. La caída que obtuvo en número de votos en las elecciones europeas donde perdió casi 130.000 votos, sitúa al partido animalista fuera de cualquier opción parlamentaria, tanto a nivel nacional como europeo. La exclusión de los perros de caza de la ley de Bienestar Animal que ha aprobado el Gobierno ha sido un duro revés para la formación animalista que hizo campaña a favor de su inclusión en la Ley de Bienestar Animal.