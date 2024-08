Kamala Harris es la esperanza del partido demócrata para vencer en las presidenciales del próximo 5 de noviembre a Donald Trump, después de la retirada de Joe Biden que finalmente cedió el testigo a la que ha sido hasta ahora vicepresidenta de EEUU y cuya figura quedó un poco difusa durante su mandato presidencial.

El relevo en la candidatura demócrata ha sido fundamental para que el partido demócrata pueda disputar la carrera hacia la Casa Blanca con posibilidades de ganar. Kamala Harris va por delante en las encuestas con una pequeña ventaja sobre Donald Trump. Cuando el candidato era Joe Biden todas las encuestas situaban al candidato republicano por delante de Biden.

Harris ha recibido el respaldo de todo el partido demócrata en su camino hacia la Casa Blanca, entre ellos, el del matrimonio Obama (Barack y Michelle) firmes defensores de Kamala Harris y en la que han depositado todas las esperanzas para vencer a Donald Trump.

Los insultos de Donald Trump contra Kamala Harris, en su línea habitual ante la falta de argumentos, no han doblegado a la candidata demócrata en una campaña que se presenta muy igualada.

A falta del último debate entre ambos candidatos, Harris podría convertirse en la primera mujer presidenta de los EEUU.

EEUU se enfrenta a unas elecciones trascendentales con dos modelos de sociedad totalmente contrapuestos. Mientras para Harris la prioridad son los ciudadanos y las políticas sociales, Trump apuesta por el proteccionismo comercial y su lema de la Doctrina Monroe: América para los americanos. Donald Trump siempre ha entendido el poder como un medio para conseguir sus fines. De nada ha servido que fuera condenado por 34 delitos graves o que organizara el asalto al Capitolio, tras no reconocer su derrota electoral y la victoria de Biden. Es la primera vez en la historia de los EEUU, que un presidente de la mayor potencia mundial ha sido condenado en un juicio penal. Sin embargo, esta condena no le ha apartado de su camino hacia la Casa Blanca. Si es elegido presidente de EEUU, tendría también el honor de ser el primer presidente en la historia de los EEUU, condenado. Dos buenas razones para no votarle.