Ni siquiera en un tema tan fundamental como es la inmigración, Gobierno y oposición son capaces de ponerse de acuerdo. Atrás quedan los pactos de Estado que los dos principales partidos del arco parlamentario eran capaces de alcanzar en cuestiones como: el terrorismo o las pensiones. El consenso ha dado paso a la bronca permanente.

El problema de la llegada irregular de inmigrantes a las costas españolas, requiere de un pacto de Estado entre los dos principales partidos, alejado de los mensajes xenófobos que algunos partidos lanzan, criminalizando a los inmigrantes, asociando inmigración con delincuencia con el único objetivo de aumentar la polarización.

El PP ha radicalizado su discurso antiimigratorio, siguiendo la estela de Vox y dentro del Gobierno de coalición tampoco hay un discurso unánime para atajar el problema de la inmigración irregular. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha acusado a Sánchez de seguir las recetas de la derecha por haberse manifestado a favor de las devoluciones en caliente.

La Ley de Extranjería que quería aprobar el Gobierno para distribuir de forma equitativa entre las diferentes CCAA a los menores inmigrantes, no ha contado con el respaldo parlamentario suficiente después de que los populares, junto a Junts y Vox dijeran que no la apoyarían.

Cuando hablamos de inmigración hablamos de vidas humanas. De personas que se han visto obligadas a salir de sus países de origen por las guerras y la miseria, con la esperanza de buscar un futuro mejor. Personas que se juegan su vida en el mar después de haber pagado a las mafias que han encontrado un negocio muy lucrativo.

La falta de una política migratoria ha hecho que aumente el número de inmigrantes irregulares a las costas españolas.

La inmigración es una cuestión que debería abordarse desde la UE, actuando en los países de origen y reforzando las fronteras, sin embargo, no se ha dado ninguna respuesta al fenómeno de la inmigración, donde España es junto a Italia uno de los países más afectados por la llegada de cayucos. Canarias ha sido durante este verano el ejemplo más palpable de cómo se puede desbordar un problema, si no se le ponen soluciones. Tampoco en este caso, las CCAA que tienen las competencias transferidas han actuado de forma solidaria, aceptando el reparto de menores inmigrantes.

El voto en contra de PNV y EH Bildu ha impedido la comparecencia de Pedro Sánchez, tras su viaje por varios países de África. Tras el grave problema de los flujos migratorios, los socios del Gobierno no consideran urgente que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar cómo solucionar el problema. No sé qué tiene que pasar en este país para que un asunto como la inmigración, con la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas no sea considerado un tema urgente. Probablemente sea porque en Euskadi no tienen este problema, como sí tienen otras comunidades como Canarias o Andalucía.