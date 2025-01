Nuevo revuelo en el Gobierno a propósito de la reducción de la jornada laboral que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz quiere sacar adelante, aun sin acuerdo con la patronal, mediante decreto ley. Atrás quedan los tiempos del diálogo social donde sindicatos y patronal llegaban a acuerdos. No se trata de estar con los empresarios o con los trabajadores porque ambos se necesitan mutuamente. El trabajador necesita al empresario y a la inversa. Se trata de recuperar el diálogo social, como se hizo cuando se firmó la reforma laboral con los agentes sociales.

Lo único que ha pedido el ministro de Economía Carlos Cuerpo es más tiempo para poder implementarla para que sea de forma gradual con ayudas a las Pymes. Algo absolutamente de sentido común cuando la medida afecta directamente, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas de este país, que representan el 90% del tejido productivo.

No todos los sectores pueden aplicar por igual una medida de reducción de jornada laboral. En el caso del sector agrario va a suponer mayores costes laborales y más mano de obra. Las campañas agrícolas no se pueden adelantar o retrasar a gusto de la ministra. Para unos sectores la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales no tendrá ninguna repercusión en términos de productividad y de carga de trabajo, pero para otros sí.

La rabieta de Yolanda Díaz llamando a Cuerpo “mala persona” deja a la ministra cada vez con mayor irrelevancia pública, con un partido Sumar, socio de Gobierno, en pleno descalabro electoral y con sus antiguos compañeros de viaje, Podemos, arrebatándole escaños.

Pero la ministra tiene prisa para ponerla en práctica, aunque para ello necesita una mayoría parlamentaria que ahora mismo no tiene. Para su aprobación en el Congreso de los Diputados necesita los votos de Junts y PNV, que ya votaron junto al PP y Vox en contra del impuesto a las energéticas. A priori, ni PNV ni Junts con un ideario de derechas en materia económica están a favor de reducir la jornada laboral. En el caso de Junts su sí va a depender de lo que el Gobierno esté dispuesto de darles a cambio.