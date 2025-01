El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha estado esta semana en Valencia para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por la dana. Han pasado casi tres meses desde su última visita a Valencia cuando fue abucheado e increpado por algunos vecinos y no ha vuelto a pisar tierras valencianas desde entonces, ni siquiera para asistir al funeral por las víctimas que se celebró en la Catedral de Valencia, donde sí estuvieron presentes los reyes de España.

En aquella primera visita, Sánchez y Mazón escenificaron una buena sintonía personal entre ambos. Hasta el propio Carlos Mazón le agradeció al presidente del Gobierno su rapidez en desplazarse a Valencia para visitar los municipios afectados y conocer de primera mano la situación.

Que el presidente del Gobierno y de la Generalitat actúen de forma coordinada y conjunta era lo que los ciudadanos valencianos esperaban ante la magnitud de la tragedia, que ha dejado 224 fallecidos, 3 desparecidos y cuantiosas pérdidas económicas. Pero aquello solo fue un espejismo de lo que vendría después, donde ambos dirigentes se acusan mutuamente de la mala gestión por la dana.

Cuando el próximo miércoles 29 de enero se cumplan tres meses de la tragedia, no ha habido ni un solo encuentro entre ambos dirigentes políticos en todo este tiempo, ni siquiera en esta última visita del presidente Sánchez a Valencia.

El desplante de Sánchez a Mazón obedece a una equivocada estrategia política de puro tacticismo político por el hecho de ser gobiernos de diferente color ideológico, como si no fuera posible poder ponerse de acuerdo en algo, aún pensando de manera diferente. Es, además, una anomalía democrática que el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, no mantengan un diálogo fluido, máxime en esta situación. Un escenario que se repite en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo no mantienen ningún tipo de comunicación ni de diálogo. Ninguno de los dos es capaz de descolgar el teléfono para llamar al otro. Y en esa espiral que no es buena para nadie nos encontramos.

Que Pedro Sánchez y Carlos Mazón no hayan sido capaces de reunirse a día de hoy para hablar de la reestructuración de las zonas afectadas, establecer planes de inversión, y, sobre todo, acometer inversiones para que una catástrofe de esta naturaleza no vuelva a producirse en el futuro y, si ocurre, poder paliar sus efectos para minimizar sus consecuencias, tanto en pérdidas humanas como económicas, indica el grado de irresponsabilidad de la clase política española. Es necesario que cuanto antes se produzca ese diálogo entre Sánchez y Mazón, donde deben estar involucradas todas las administraciones del Estado para que de manera conjunta se pongan en marcha todas las medidas necesarias para que la reconstrucción de las zonas afectadas sea una realidad lo antes posible.