Joan Baldoví estuvo anoche en La Sexta Xplica para hablar de la dana y de otras cuestiones de la actualidad política. Fue una entrevista masaje, sin preguntas de los periodistas que participaban en la mesa, solo del moderador, José Yélamo. No ocurrió lo mismo cuando la invitada fue Macarena Olona, ex de Vox. El que fuera diputado en el Congreso durante 12 años, cargó contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón al que acusa de no tener humanidad y de ser un incompetente. Compromís que lleva haciendo campaña electoral con esta tragedia desde el minuto cero, señala como único culpable a Mazón mientras elude de cualquier responsabilidad del Gobierno central. Criticó que los bomberos forestales que están al mando de la Generalitat no actuaran desde el primer momento, pero no dijo nada de que el Ejército que depende del Gobierno tardara varios días en llegar a las zonas afectadas. Tampoco hubo críticas a la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar. También criticó que el presidente Mazón no hubiera cotizado en su vida y que se quisiera asegurar, una vez deje la presidencia de la Generalitat Valenciana, un cargo bien retribuido de 70.000 euros mensuales en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, como el ex presidente Francisco Camps que renunció al cargo hace unos años.

Baldoví, maestro de profesión y ex alcalde de Sueca, que seguramente lleva muchos años cotizados en la Seguridad Social y que nunca ha vivido de la política, tampoco habló de Iñigo Errejón, imputado por un delito de agresión sexual, y referente de la izquierda de este país. Compromís y Sumar concurrieron juntos a las elecciones al Parlamento europeo y actualmente está dentro del grupo Sumar, donde Iñigo Errejón era su portavoz. Siendo alcalde de Sueca fue imputado por un delito de prevaricación urbanística por no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales, el caso fue después archivado por la Audiencia de Valencia. Como máximo edil del consistorio municipal ordenó desalojar un pleno al que habían asistido unos jóvenes con unas camisetas donde podía leerse: ZP, al paro. Años más tarde fue la propia Mónica Oltra quien se hizo popular gracias a sus “samarretes” con la fotografía de Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat, que al igual que Oltra ha sido absuelto de todos los delitos, pese a que Compromís orquestó una campaña de persecución y difamación contra el presidente Camps. Nadie le ha pedido disculpas, tras doce años de juicios y 12 absoluciones. Así de ingrata es la política. A pesar de que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas las CCAA, Compromís ha seguido apoyando al Gobierno central, dando su apoyo a los PGE. Baldoví que es un político combativo y muy vehemente, no lo es tanto cuando se trata de defender los intereses de la Comunidad valenciana. Tampoco se habló del posible regreso de Mónica Oltra a la formación valencianista después de ser absuelta por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su marido contra una joven tutelada en un centro de menores de la Generalitat. Baldoví fue el candidato de Compromís a presidir la Generalitat Valenciana, tras la dimisión de Mónica OItra a encabezar las listas de la formación nacionalista.