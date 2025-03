Carlos Mazón ha actuado durante este último temporal de lluvias que ha azotado a la Comunidad Valenciana, como no lo hizo el 29-0; cancelando su agenda, acudiendo al centro de emergencias y mandando avisos a la población para que extremaran las precauciones. Esta actitud ha sido totalmente opuesta a la que mantuvo durante la dana. No canceló su agenda, no acudió al Cecopi y se mandaron tarde los avisos a la población para advertirles de la situación que se avecinaba. El señor Mazón dio diferentes versiones sobre donde estuvo la tarde del 29-O.

Su gestión durante este último episodio de lluvias deja a las claras que no actuó de igual manera cuando la dana acabó con la vida de 224 personas y arrasó comercios y viviendas. Mazón sigue aferrado al cargo, pese a la enorme presión popular que pide su dimisión en la calle con manifestaciones multitudinarias. También en Génova hay cada vez voces más críticas sobre su gestión y la necesidad de un cambio de relevo en la presidencia de la Generalitat. El Congreso del PP nacional y europeo que se iba a celebrar en el mes de junio en Valencia, tendrá lugar finalmente en Madrid. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden para que no se celebre en Valencia y evitar las manifestaciones en torno a Carlos Mazón, pidiendo su dimisión, con la presencia de líderes europeos. Una imagen que el presidente del PP trata de evitar a toda costa para no dañar la imagen del partido. A Feijóo le falta la determinación que sí tuvo Mariano Rajoy con Francisco Camps cuando pidió al entonces presidente de la Generalitat que diera un paso al lado por el caso Gürtel y el PP tenía cerca ganar las elecciones generales, como así ocurrió. Mazón tiene muy complicado salir a la calle, sin que sea objeto de críticas y abucheos. El último de estos episodios tuvo lugar en Orihuela en un acto del partido sobre la Ley de Libertad Educativa. Tampoco se le ha visto en ningún acto fallero. Tiene muy difícil salir al balcón del Ayuntamiento, como han hecho todos los presidentes de la Generalitat durante la festividad de las Fallas. El señor Mazón está acabado políticamente y cuanto antes lo asuma, mejor para todos. El PP no puede permitir, si quiere volver a ganar las elecciones, mantener a Mazón porque ahora mismo es un lastre para el partido. Mazón ha abierto una crisis en el PP. Los populares que gobiernan en casi todas las CCAA, no pueden perder la Comunidad Valenciana. Feijóo no puede destituir legalmente a Mazón, pero sí tiene herramientas y mecanismos, como en su momento los tuvo Mariano Rajoy para pedir la cabeza de Francisco Camps. Es una cuestión de determinación política y de liderazgo dentro del partido.