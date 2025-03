El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón que ha estado ausente durante todas las Fallas, no ha asistido a ningún acto, apareció en el balcón del Ayuntamiento para presenciar la Cremà. Lo hizo con nocturnidad y alevosía, sin contestar a los medios de comunicación. Su situación es insostenible, tanto desde un punto de vista personal como política. Su negativa a dimitir está causando un grave daño al partido. El acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante los presupuestos busca únicamente su supervivencia política para aferrarse al poder y continuar con la condición de aforado. Salvar su cabeza es lo único que le importa. Para ello es capaz de renunciar al ideario del PP y entregarse a Vox. Un apoyo que le va a costar muy caro a los valencianos. Inmigración, lengua y Pacto Verde. Son algunas de las exigencias de los de Abascal para salvar de la “quema” a Carlos Mazón.

Casi cinco meses después de la tragedia que asoló Valencia se ha reunido por primera vez con algunos de los familiares de las zonas afectadas. La empatía con las víctimas ha sido nula. Desde el día 29 de octubre todo ha sido un despropósito. No estuvo donde tenía que estar y es incapaz de liderar la reconstrucción.

Mazón no puede pisar la calle, sin ser increpado. Los afectados se han sentido absolutamente abandonados. Ante una tragedia de esta naturaleza, lo que se espera de un líder político es que no deje abandonados a sus ciudadanos, como hizo Mazón que el día de la dana prefirió estar en otros actos antes que tomando el control de la situación, que era su obligación. No sé cuántos muertos se podrían haber evitado, si la alarma se hubiera mandado a primera hora de la mañana en lugar de las 8 de la tarde, pero solo con que se hubiera salvado una persona, habría valido la pena.

Durante esta semana fallera ha permanecido escondido en su bunker, sin participar en ningún acto fallero, como sí han hecho todos los expresidentes valencianos. Si Mazón quiere evitar ser increpado, lo que tiene que hacer en primer lugar es pedir perdón a las víctimas y en segundo lugar presentar su dimisión.