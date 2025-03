La sucesión en el campo no está garantizada y pone en peligro la continuidad de un sector que es fundamental para el conjunto de los ciudadanos porque estamos hablando de alimentación. La falta de relevo generacional es uno de los principales problemas. Hay muchos más. La edad media del agricultor se sitúa en torno a los 62 años. Los jóvenes no quieren trabajar la tierra porque no es rentable. En unos años no habrá agricultores ni ganaderos. Cada vez habrá más campos de cultivo abandonados, como ya está ocurriendo, siendo la Comunidad Valenciana quien lidera este ranking con 176.446 hectáreas abandonadas. Una de cada cinco parcelas de cultivo está baldía, según un estudio de AVA ASAJA. Si seguimos inmersos en esta espiral, el riesgo de incendios se multiplicará por el abandono de los cultivos.

El campo necesita ser rentable para que sea atractivo para los jóvenes. Ahora mismo no lo es.

Los agricultores no queremos subvenciones. Reclamamos unos precios dignos. Vivir honradamente de nuestro trabajo. No puede ser que quien pone el trabajo y el esfuerzo, sea el que más pierde. Siendo el principal eslabón de la cadena alimentaria es quien más pierde mientras otros se llenan los bolsillos a su costa. Es un escándalo ver las diferencias que hay entre el precio en origen, es decir, el que percibe el agricultor por sus productos y el precio de destino que es el que encuentra el consumidor en los lineales de los grandes supermercados. Estas diferencias llegan a ser de más del 500%, como es el caso de las cebollas. Hay productos que no requieren prácticamente ninguna manipulación que justifiquen este claro desajuste.

La realidad del campo por desgracia no mejora sino todo lo contrario. Retrocede a marchas forzadas. Desde Bruselas imponen unas normas que conllevan mucha burocracia y que no se aplica a países que inundan nuestros mercados con sus productos, dificultando la competencia y haciendo inviable muchas explotaciones agrarias. España no puede competir con la mano de obra de terceros países que no tienen ningún tipo de legislación laboral y que usan prácticas prohibidas en la UE.

Para el agricultor y ganadero todo son subidas exponenciales (SMI, gasoil, insumos), menos en los precios de sus productos que van a la baja.

Lejos de defender al agricultor y ganadero cada vez son más las trabas que hacen muy difícil el trabajo en el campo. El cuaderno digital será obligatorio a partir del año que viene, tras varios aplazamientos por las presiones del sector primario. Los agricultores lo único que demandan son reglas iguales para todos y unos precios justos.

Soy agricultor y en unos años me jubilaré. Estoy justo en la media. Tengo 62 años. No tengo hijos. Y me preocupa mucho qué pasará cuando yo muera. ¿Qué será de las tierras que he cuidado con tanto mimo y trabajo? ¿Terminarán engullidas por un fondo de inversión para montar placas solares?