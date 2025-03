Los que tenemos nuestros cultivos y plantaciones en secano, y solo dependemos de que llueva o no, sabemos de la importancia del agua en el mundo rural y en cualquier otra actividad de la vida.

Estos últimos años han sido de una extrema sequía que se ha traducido en una caída importante en la producción de todos los cultivos, especialmente, los leñosos como: la vid, el olivo o el almendro. Esta menor producción no se ha visto compensada con un alza en los precios sino todo lo contrario. La merma en la producción es consecuencia directa de la sequía que llevamos padeciendo. De no haber llovido este mes de marzo, en Fontanars dels Alforins se han recogido en torno a 150 litros, las consecuencias hubieran sido muchos peores porque las plantas y los árboles llevaban arrastrando un estrés hídrico importante. La planta, cuya brotación aún no ha comenzado como es el caso de la vid, vuelve a coger reservas ante un verano que se prevé muy caluroso y con escasez de precipitaciones. El riesgo ahora es de heladas en cultivos como el almendro, cuya floración sí ha comenzado.

He leído con sumo interés el artículo que publica el periódico “Levante-EMV” en su edición de hoy miércoles, firmado por el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y suscribo totalmente sus palabras. Sin agua, no hay agricultores. Y ponía especial énfasis en la falta de infraestructuras para aprovechar toda el agua caída durante esta última borrasca. Agua que no se aprovecha y termina en el mar. Hacen falta infraestructuras. No solo presas y pantanos. También balsas y azudes que son una especie de diques que se construye en ríos o arroyos para derivar o distribuir el flujo de agua.

Hemos visto ríos desbordados que arrastraban todo cuanto encontraban a su paso. Puentes que no han resistido el caudal. ¿Qué ha pasado con toda esa ingente cantidad de agua que hubiera servido para paliar la enorme sequía que padecen nuestros campos?

Cada vez llueve menos y si no somos capaces de aprovechar esa agua, mal vamos.

El verano pasado hubo que llevar agua a varias comarcas del interior de Castellón, como Els Ports, para que los animales no se murieran de sed. No había pastos.

El cambio climático es una realidad. Llueve poco y el agua que nos llega no se aprovecha sino que se pierde. No tiene ningún sentido que no se acometan inversiones en materia de infraestructura para aprovechar un elemento vital y necesario para el ser humano como es el agua.

Un bien que escasea y que en unos años se convertirá en el oro líquido del siglo XXI.