El Ventorro se ha visto involucrado en un asunto que nada tiene que ver con el negocio de la restauración. Soy cliente y amigo de Alfredo, desde hace muchos años. Por circunstancias personales hacía mucho tiempo que no iba a comer. El jueves le llamé por teléfono para reservar mesa y estaba completo. Normal cuando es uno de los mejores sitios para comer de Valencia, especialmente sus platos de cuchara y sus pescados frescos. Alfredo entiende, además, mucho de vinos por lo que siempre es bueno dejarse aconsejar por un buen profesional cuando hay tantas referencias. El local tiene un encanto especial con esa maravillosa escalera de madera y forja de más de 200 años.

Estos días conocíamos la noticia de que sus propietarios han tenido que retirar el rótulo de la entrada por la presencia masiva de curiosos, haciéndose selfis en la misma entrada del local. Sus dueños están cansados de tanto ruido y es lógico que así sea.

Con mala fortuna y mala fe, ambas cosas a la vez, por parte de la clase política se ha llamado el “Pacto del Ventorro” al acuerdo de presupuestos al que han llegado el PP y Vox en Valencia. Podrían haberlo llamado de mil formas, sin hacer referencia a un local que se dedica a dar de comer a la gente y, por cierto, bastante bien, pero que debería quedar al margen de las disputas políticas que mantienen unos y otros.

Al menos que yo sepa, nunca antes había trascendido el nombre de un local que se ha querido utilizar en términos peyorativos y que desde el primer momento se debería haber mantenido en el anonimato. No sé si esto legal o no y atenta contra algún derecho. Si Mazón se encontraba comiendo en este local aquel fatídico 29-O no tiene por qué verse involucrado el establecimiento que es totalmente ajeno a la decisión de Mazón de ir a comer a El Ventorro, como podría haber elegido cualquier otro de la ciudad. Lo que sucedió después todos lo conocemos.

Por suerte, El Ventorro sigue ofreciendo una carta extraordinaria y tiene el local lleno todos los días.