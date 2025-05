El inicio de la campaña es positivo. La viña ha arrancado bien el año debido a las lluvias de marzo y abril. Desde la Cooperativa La Viña se ha recomendado a los socios iniciar los primeros tratamientos fitosanitarios para evitar plagas como: el oídio o el mildiu que esta campaña pueden tener una incidencia mayor debido a la climatología, ya que en condiciones de humedad estos hongos se propagan a mayor velocidad, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado donde el mosquito verde fue el causante de las plagas que afectaron a los viñedos y que terminaron por secar las hojas, aunque no afectó a los racimos.

Campo de viña en Fontanars dels Alforins (Foto: PS)

A falta de cinco meses para que comience la vendimia, algo menos para las variedades blancas, aún es pronto para evaluar la cosecha en términos de producción, pero salvo sorpresas de última hora se espera una cosecha algo superior a la del año pasado, dicho esto con toda la cautela del mundo porque todos sabemos que las inclemencias meteorológicas pueden jugar al final una mala pasada.

Desde luego es algo positivo y una buena noticia para el campo y los agricultores, que la lluvia acumulada en los cuatro primeros meses del año sea casi igual a la registrada en todo el año pasado donde apenas cayeron 283 litros, cuando un año hídrico normal es el doble de pluviometría.

La viña ha comenzado bien su brotación de una manera homogénea y uniforme aunque su desarrollo va algo más lento debido al frío.

Los pequeños racimos ya se dejan ver entre la vegetación. Habrá que ver cómo afectan las lluvias que se han anunciado para los próximos días de cara a posibles plagas porque el mildiu con las lluvias empieza a desarrollarse y ahora con las humedades y las temperaturas suaves comienza su ciclo y se desarrolla más rápidamente.

En la finca, continuamos con los trabajos de laboreo y en breve comenzaremos con los tratamientos fitosanitarios con productos fungicidas para el oídio y cobre para el mildiu. Es bueno echar abono foliar para corregir carencias. Yo, además, suelo tirar un producto especial a base de quelato de hierro en una parcela de cabernet franc afectada por clorosis férrica. Las hojas cogen un color amarillento por falta de nutrientes, normalmente suele ser por falta de hierro. Debe de ser por alguna carencia en el suelo porque todos los años tenemos que repetir el tratamiento.

A finales de mayo, principios de junio, empezaremos con la poda en verde, con lo que conseguiremos optimizar el desarrollo de la planta al eliminar los brotes no deseados. De esta manera, nos garantizamos una mayor calidad de la uva. Es un proceso delicado, de selección con el que se busca dejar la carga necesaria que la planta pueda llevar, además, la eliminación de brotes y hojas mejora la circulación del aire, reduciendo la humedad. Esto ayuda a reducir enfermedades fúngicas. La luz solar penetra mejor y permite una mayor ventilación en el viñedo. Los tratamientos son, por tan tanto, más efectivos.

Hay quien evita realizar estas tareas agrícolas para ahorrar costes, lo cual es una equivocación porque al año siguiente, la poda será más dificultosa, y por tanto, más costosa.

En la viña, como en cualquier otro cultivo, hay que realizar los procesos que corresponden porque eso redunda en una mayor calidad del producto. Pensar que no haciéndolos nos ahorramos costes es un gran error porque a la tierra no se la engaña. Si no le echas lo que necesita, no recoges cosecha.

Por último señalar que hay que estar vigilantes a los avisos que desde la Cooperativa hacen a los socios en todo lo que se refiere a los tratamientos fitosanitarios, así como a las normas de campaña, que unas semanas antes de la vendimia comunican a los socios y que son de obligado cumplimiento para el buen desarrollo de la bodega.