Ni en Nueva York, el presidente Mazón se salva de las pancartas de Compromís y las críticas a su caótica gestión por la dana. Los de Baldoví que no paran ni en la romería de la Santa Faz, contrataron una pantalla publicitaria en pleno Times Square donde podía leerse: “Tenin 228 raons perquè no tornes”.

En la romería de Santa Faz, donde tampoco acudió Mazón, de viaje por EEUU para traer una colección de obras de Sorolla a Valencia y reunirse con empresarios valencianos, una gran pancarta con el conocido lema: Mazón dimisión, discurría entre los miles de peregrinos que se dieron cita durante la romería de este pasado jueves 1 de mayo, la segunda más numerosa de las que se celebran en España, después de la de El Rocío.

Hay que reconocerle a los nacionalistas valencianos una estrategia comunicativa muy eficaz, desconozco el coste, coincidiendo con la visita de Mazón a Nueva York que habrá sido vista por miles de personas. Nadie esperaba una acción de esta naturaleza.

Muchos ciudadanos americanos no sabrán quién es Mazón ni lo que pasó en nuestra comunidad el pasado 29-O. Pero el impacto comunicativo que tiene es muy grande. Hoy toda la prensa recoge la noticia y no se habla de otra cosa.

La responsabilidad de Mazón por su nefasta gestión durante la dana ha trascendido las fronteras y cada vez resulta más complicada su continuidad al frente de la Generalitat Valenciana.

Alberto Núñez Feijóo sigue mostrándole en público su apoyo y aunque no puede destituirle porque es un cargo electo y, por tanto, es una decisión personal, que solo compete al propio Mazón, no se entiende la postura del líder de la oposición que no ha hecho ninguna autocrítica después de seis meses de la tragedia y que califica al presidente de la Generalitat de “valiente” y coherente”, después de haber estado desaparecido durante las horas más críticas de la tragedia y de haber dado diferentes versiones sobre lo que hizo el 29-O hasta pasadas las 8 de la tarde en las que llegó al Cecopi.

Ligar el futuro político de Carlos Mazón a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana es dejar nuevamente en manos de quien no estuvo a la altura de las circunstancias, cuando realmente hacía falta y cuando de verdad se le requería como máxima autoridad del Consell, el futuro de miles de familias que lo han perdido todo, incluso a sus familiares más queridos.

228 víctimas mortales, casas y negocios destruidos, infraestructuras destrozadas, empresas arruinadas, …. , de verdad, alguien en su sano juicio se cree que Mazón puede ser la persona que lidere la reconstrucción después de todo lo que ha pasado y de lo que vamos conociendo? Me cuesta creer que en el PP valenciano no haya gente más valiosa y capacitada para llevar a cabo la difícil tarea de la reconstrucción.