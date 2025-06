La prerrogativa de convocar elecciones generales corresponde al presidente del Gobierno y no parece que Sánchez esté por la labor de anticipar los comicios, a pesar del clamor social y de la insistencia de los presidentes autonómicos durante la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado estos días, entre ellos, Emiliano García –Page, único presidente socialista con mayoría absoluta en todo el territorio nacional. Una reunión que no sirvió absolutamente para nada, pese a la importancia de los temas que se iban a tratar en la misma, entre ellos, vivienda y financiación autonómica (las ayudas a la dana no estaba entre los puntos a tratar) y que derivó en un enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz -Ayuso que cumplió su palabra y abandonó la reunión cuando el lehendakari vasco, Imanol Pradales comenzó su discurso en euskera. Una actitud que ha sido considerada como un insulto a las lenguas cooficiales, si bien las lenguas cooficiales son consideradas como tales en las respectivas Comunidades Autónomas. Me pregunto si cuando Pradales hablaba en euskera a Illa le llegaba la traducción en catalán o castellano.

Sánchez quiere agotar la legislatura, aún sin PGE y llegar al 2027, aunque todo va a depender si los socios de investidura siguen manteniendo su apoyo parlamentario. Y todo parece indicar que lo mantendrán porque la alternativa de un hipotético Gobierno PP y Vox, dejaría a los independentistas en una situación complicada de cara a nuevas reivindicaciones territoriales y con la Ley de Amnistía todavía en el aire. Vox lleva en su programa electoral, la ilegalización de los partidos independistas, como EH Bildu. El presidente del Gobierno lleva más de un mes desaparecido, sin responder a las preguntas de los periodistas y sin comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones después de todo lo que hemos conocido de la ya ex militante socialista, Leire Díez, que se dedicaba a buscar trapos sucios para incriminar a la UCO, que está investigando los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Estamos viviendo una situación absolutamente irrespirable en términos democráticos y de decencia. Un clima político peligroso donde parece no haber límites. Se lanzan bulos y se persevera en la mentira, como han hecho los ministros: Óscar López, Pilar Alegría o María Jesús Montero, reafirmándose en una mentira, como era el magnicidio contra el presidente del Gobierno. Tampoco los medios de comunicación afines al Gobierno que difundieron la noticia han ejercido el derecho de rectificación. Quienes quieren desterrar los bulos y las informaciones falsas, y achacan a la oposición la utilización de estos métodos, luego son los primeros en utilizarlos cuando se ven acorralados. Cada día nos levantamos con un nuevo escándalo que tapa al anterior. Ya no se habla del Tito Berni ni de Ábalos. Ahora la protagonista que encabeza todas las informaciones es Leire Díez. La militante socialista que llegó a ser directora de Relaciones Institucionales en Correos y que según pudimos escuchar en su bochornosa comparecencia ante los medios de comunicación todo es fruto de un trabajo de investigación periodística. El PP no está en las mejores condiciones para pedir responsabilidades al Gobierno después de que desde el ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro Jorge Fernández Díaz se creará la llamada “policía patriótica” para acabar con el adversario político que por aquel entonces era Podemos. La corrupción y las prácticas mafiosas andan por sus anchas ante la indignación ciudadana, cuya desafección hacia la clase política es cada vez mayor.