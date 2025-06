EEUU ha cumplido su amenaza y ha bombardeado Irán. El empleo de la fuerza no es, desde luego, la mejor manera para que Irán vuelva a las conversaciones de paz sobre su programa nuclear.

El uso de la fuerza se ha impuesto a la vía diplomática. Donald Trump se ha sumado a Israel para atacar las instalaciones nucleares del régimen islámico solo unos días después de que lo hiciera Israel. Trump que inicialmente había dado unas semanas al régimen de Irán para que volviera a las conversaciones de paz ha tomado finalmente la decisión de bombardear las instalaciones nucleares iraníes.

EEUU está acostumbrado a quitar y poner presidentes a su antojo, como ha hecho en varios países de Latinoamérica o como hizo en Irak, bajo la mentira de las armas de destrucción masiva y es lo que quiere hacer ahora con el régimen islámico, utilizando el pretexto de las armas nucleares.

El riesgo de una extensión del conflicto a gran escala y las consecuencias económicas, sobre todo en el precio del petróleo, Irán es el sexto país exportador de petróleo de la OPEP, añaden más incertidumbre a un panorama mundial ciertamente complejo.

El régimen islámico de Irán no es precisamente una democracia ni modelo de país donde se respeten los derechos humanos, pero eso no justifica una agresión militar a un país soberano, como es Irán, quienes la última palabra la tienen, en todo caso, sus ciudadanos, pero no los mísiles.