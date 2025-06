El expresidente del Gobierno, José María Aznar trató de sembrar dudas sobre nuestro sistema electoral, lanzando la sospecha, sin ninguna prueba, de un posible fraude electoral en las elecciones de 2023, que ganó el PP, pero que no pudo formar Gobierno al no conseguir una mayoría parlamentaria. "Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?", se preguntaba Aznar en una entrevista en el periódico El Mundo.

Estas palabras pronunciadas por un expresidente del Gobierno cobran todavía mayor trascendencia y relevancia. José María Aznar como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy se prodiga bastante menos, suelen acaparar la atención mediática y de la opinión pública en sus intervenciones ante los medios de comunicación. Aznar se refería así al polémico mensaje de Santos Cerdán a Koldo, recogido en el informe de la UCO entregado al Supremo, donde el ya exsecretario de Organización del PSOE ordenó a su “pupilo” meter en una urna dos papeletas de más en las primarias de 2014 que dieron la secretaria general del PSOE a Pedro Sánchez. En el PP se han desmarcado de estas palabras, si bien su líder, Alberto Núñez Feijóo suscribía sin anfibologías ni ambigüedades, las palabras de Aznar. “Es difícil robar las elecciones, pero no imposible”, aseguró en una entrevista en la emisora esRadio. El derecho a criticar al Gobierno forma parte del trabajo de la oposición y créanme que tienen suficientes argumentos para hacerlo, sin caer en el trazo grueso. Nunca hasta ahora y se han celebrado 16 elecciones generales, ningún partido se había atrevido a cuestionar la limpieza de nuestro sistema electoral que cuenta con todos los controles y mecanismos legales para garantizar la transparencia de unos comicios. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo hace un flaco favor a la democracia española y a sus instituciones, respaldando estas afirmaciones. Sembrar dudas sobre un hipotético amaño electoral es una gravísima acusación que requiere cuanto menos de una rectificación por parte del principal partido de la oposición. Cuestionar permanentemente el funcionamiento de nuestras instituciones, como hace Vox es alinearse con los totalitarismos. Es el mismo mensaje populista de Donald Trump durante las elecciones presidenciales de EEUU en 2020 que perdió ante Joe Biden. Trump nunca reconoció el triunfo del demócrata que ganó los comicios limpiamente y siempre dijo que le habían robado las elecciones. Solo dos meses después de aquella victoria se produjo el asalto al Capitolio de la que es considerada la mayor democracia del mundo.