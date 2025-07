Con la que está cayendo en el Gobierno, con el ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán en prisión por un presunto delito de comisiones ilegales, y el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos a un paso de hacerlo; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que este fin de semana está de congreso nacional y donde será reelegido es incapaz de aumentar la distancia respecto al PSOE ni de asegurarse una mayoría parlamentaria para sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez. Las reuniones con los socios de Gobierno no han dado sus frutos. Algo, por otro lado previsible, pese a las críticas que han hecho desde Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha dicho que lo que estamos viviendo en España es muy grave, pero sigue manteniendo a Pedro Sánchez. El paripé de la reunión no sirvió absolutamente para nada. El resto de socios como: EH Bildu, BNG o ERC seguirán apoyando el Gobierno progresista, a pesar de los casos de corrupción porque la alternativa de un hipotético Gobierno de PP y VOX llevaría a los independentistas a no avanzar en nuevas conquistas territoriales y en cesión de derechos, como sí han conseguido con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Atraer a sus únicos aliados potenciales como son: Junts y PNV, los partidos de izquierda jamás le van a confiar su apoyo, parece todavía muy lejano mientras los populares no rompan sus pactos con Vox, aunque el partido de Carles Puigdemont se ha ofrecido a hablar sobre una hipotética moción de censura, si los populares acceden a reunirse con el expresidente catalán en Waterloo. Hace ya tiempo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián que suele acertar en sus pronósticos daba por hecho que Junts hará presidente a Feijóo. El problema que tiene Alberto Núñez Feijóo es que criticó duramente que el Gobierno se reuniera con un prófugo de la justicia. ¿Cambiará de opinión Feijóo como ha hecho Pedro Sánchez en tantas ocasiones? En la coyuntura actual, el PP solo mejora un 0,2% hasta el 33,3% en estimación de voto mientras que VOX sube casi un 3% hasta el 15,2%, según el último barómetro del instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER. Esta encuesta refleja que el partido de Santiago Abascal es quien más rédito electoral está consiguiendo del desgaste del Gobierno por los casos de corrupción. Los de Abascal se consolidan como tercera fuerza política. Núñez Feijóo es incapaz de aumentar el margen de votos, lo cual debería llevar a los populares ahora que celebran su congreso nacional a replantearse la política de pactos con Vox que mantienen en Comunidades y Ayuntamientos, incluso a plantearse si Feijóo es la persona adecuada para ganar las próximas elecciones y conseguir formar Gobierno. A día de hoy no lo es, a pesar de tenerlo todo a favor. Va a resultar muy interesante saber lo que dice Isabel Díaz- Ayuso en este congreso nacional.