Yolandita está triste, ¿qué le pasará a Yolanda? Las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz sobre la corrupción del Gobierno, máxime cuando ella misma le mostró a Mariano Rajoy el camino de salida por el caso Gürtel, acusándolo de ser el jefe de una banda de corruptos, dejan más en evidencia su comportamiento y su inacción ante los casos de corrupción. Si tuviera un mínimo de dignidad, presentaría su dimisión. Pero todos siguen aferrados a sus cargos, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun que el otro día confundía lustro con un periodo de 25 años al referirse al vigésimo quinto aniversario de la muerte de la poetisa Gloria Fuertes.

Díaz reconoce que es gravísimo lo que está ocurriendo en España y le produce una enorme tristeza ver al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entrando en prisión, pero se refugia en su cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno. Somos el hazmerreír en Europa. Nadie se cree al presidente del Gobierno. El poco prestigio internacional que nos quedaba, lo vamos perdiendo a marchas forzadas. En la cumbre de la OTAN, vimos a un presidente del Gobierno absolutamente solo que volvió a mentir sobre los gastos en Defensa.

La reunión que mantuvo Sumar con el Gobierno fue un auténtico paripé. Tampoco es que esperásemos algún resultado, más allá de caras largas y alguna que otra crítica. Todo sigue igual.

Tampoco hay que esperar nada de la reunión del Comité Federal que se celebra hoy sábado y donde la única voz discordante va a ser la del presidente manchego Emiliano García -Page que ha sido recibido en la sede de Ferraz con gritos de “traidor” y “fascista”.

La izquierda prefiere mantener a Pedro Sánchez a pesar de los casos de corrupción antes de que gobierne la derecha.

En cualquier país democrático de nuestro entorno, ya habría dimitido el presidente del Gobierno y convocado elecciones. La situación del Gobierno es insostenible desde todos los puntos de vista.

La contundencia frente a la corrupción que prometió Sánchez cuando ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy no se ve por ningún lado. Si por rapidez se entiende tardar 16 meses en expulsar Ábalos del partido, que ahora está en el Grupo Mixto y no ha perdido su condición de aforado. No parece que se haya actuado con diligencia. Y de Santos Cerdán algunos dirigentes socialistas que pusieron la mano en el fuego, como la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ahora dicen que no tiene nada que ver con el PSOE. ¡Se puede tener más rostro! Lo dicen de una persona que fue secretario de Organización del PSOE, número tres del PSOE y la persona que el Gobierno nombró como mediador en las conversaciones con Junts. La persona con más poder dentro del partido después de Pedro Sánchez. Y ahora parece que sea una persona que pasaba por allí.

Para el Gobierno, las responsabilidades políticas terminan en Ábalos y Santos Cerdán. Nadie más sabía de las andanzas de estos dos sujetos que hasta hace poco eran recibidos entre honores y bajo palio.