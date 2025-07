El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo perdió una oportunidad de oro para acorralar a Pedro Sánchez por los casos de corrupción. Sin embargo, prefirió utilizar el ataque personal para debilitar su imagen pública y sacar a colación las saunas de su suegro antes que pedirle explicaciones. ¿Alguien se imagina a Felipe González hablar en sede parlamentaria del suegro de Adolfo Suárez? ¿O a Aznar mencionando al suegro de Felipe González? Entonces los debates parlamentarios tenían más enjundia, sin necesidad de nombrar a familiares ni caer en la bajeza moral.

Feijóo tenía mil argumentos para pedir explicaciones a Pedro Sánchez, no dio ninguna, por sus responsabilidades en los nombramientos de José Luis Ábalos o Santos Cerdán y los informes de la UCO.

Lejos de atraer a los socios de investidura como el PNV consiguió que el bloque de coalición diera oxígeno a Pedro Sánchez.

Hubo pocas diferencias entre el discurso de Santiago Abascal y el de Núñez Feijóo. Ambos apostaron por un discurso duro en lo personal, pero vacío en cuanto al contenido. Las malas formas de Abascal son una tónica habitual en los debates parlamentarios, un insulto a la sede de la soberanía popular

Había mil motivos para sacar los colores a Pedro Sánchez y no fueron capaces ni uno ni otro de hacerlo. Sánchez salió más fuerte de lo que entró, con el apoyo de sus socios de investidura que descartan un adelanto electoral.

Lo que se perseguía con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es que diera explicaciones sobre los casos de corrupción que asolan al Gobierno y a su propio partido.

Sánchez consiguió capear el temporal frente a una oposición que no convenció. Si Feijóo quiere ganar las elecciones y ser el próximo presidente del Gobierno debería volver a la moderación. No he venido a insultar a Sánchez, he venido a ganarle, lo recuerdan?