Esta tarde se ha declarado un incendio en Ibi que amenaza el paraje natural de la Font Roja en Alcoi. En el momento de redactar estas líneas sigue activo y ya ha alcanzado el término de Alcoi. En las tareas de extinción participan medios aéreos y terrestres. En Méntrida, otro incendio que ya ha sido controlado ha arrasado 3.200 hectáreas.

Hace solo unos días, los parques de bomberos de Xátiva y Ontinyent iniciaban una huelga durante el fin de semana para denunciar la falta de personal. Todo ello en una jornada con riesgo extremo de incendios y altas temperaturas.

Se recortan recursos en personal humano y medios y luego pasa lo que pasa.

Hay un abandono institucional claro.

El calor llega cada vez antes. Este mes de junio ha sido especialmente caluroso. Los efectivos de bomberos forestales deben comenzar con su trabajo de prevención de incendios mucho antes porque las olas de calor ya no se concentran solo en los meses de julio y agosto sino que llegan antes.

Los incendios son cada vez más virulentos debido al cambio climático. Los Gobiernos recortan partidas en prevención y emergencias. Lo primero que hizo Vox cuando llegó al Gobierno de la Generalitat Valenciana de la mano del PP fue recortar en emergencias.Derogó la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), el equivalente a la UME autonómica, que se propuso crear durante el Gobierno del socialista Ximo Puig. Fue una de las condiciones de Santiago Abascal para su pacto con Carlos Mazón. Para Mazón aquello era un “chiringuito”. No hace falta que les recuerde lo que ocurrió en Valencia el 29-O.

Los medios y el personal, mal remunerado y con excesiva carga de trabajo, es escaso. Faltan dotaciones mejor preparadas.

Cuando se origina un incendio o una gran catástrofe natural como la dana, llegan las lamentaciones. Por desgracia estos episodios se van a producir cada vez con más frecuencia como consecuencia del cambio climático que algunos niegan, pero que es una realidad.

El trabajo de prevención se hace durante todo un año y no únicamente en verano. Siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno. Los montes están sucios. Hay mucha masa forestal, árboles secos, que es una auténtica bomba de relojería. Los cortafuegos no se limpian. Se han prohibido prácticas tradicionales por esa ecología de pandereta que pone las leyes desde los despachos, pero no pisa el campo, como el pastoreo en el monte que era muy efectivo y barato. Cada vez hay más campos de cultivo abandonados. Faltan campañas de sensibilización social.

O los Gobiernos, tanto autonómico como central, se ponen las pilas en materia de prevención de incendios, y destinan más dinero a estas políticas o de lo contrario vamos a dejar a las próximas generaciones un territorio cada vez más degradado e inhabitable.