Mientras organizan protestas en la calle exigiendo la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana, en el ayuntamiento de Paiporta- uno de los municipios más afectados por las lluvias torrenciales del pasado 29-O, que dejó 228 fallecidos y millonarias pérdidas materiales, al Gobierno local, formado por el PSOE-PSPV y Compromís, no se le ha ocurrido otra cosa que aprobarse una subida de sueldos por valor de medio millón de euros.

En plena reconstrucción del municipio, con miles de vecinos aún esperando las ayudas prometidas para rehacer sus vidas, la decisión de estos responsables políticos no solo resulta inmoral, sino directamente insultante. En lugar de solidaridad, dan ejemplo de codicia. En vez de estar al servicio de los ciudadanos, parece que están al servicio de sí mismos.

Acuden a los platós de televisión, como el cansino Joan Baldoví, que debería firmar ya por la Sexta como tertuliano habitual, con un discurso de superioridad moral que ni ellos mismos se creen, mientras ignoran la realidad de sus propios actos.

Habría que recordar que estos señores quisieron cargarse el Plan Sur para devolver al río Turia su cauce natural. Un proyecto que fue aprobado por el PSOE, Compromís y Podemos bajo el mandato de Joan Ribó, y que afortunadamente, nunca se llevó a cabo. Fue precisamente el desvío del Turia a su paso por Valencia- una obra faraónica ejecutada durante el franquismo,- lo que evitó que la ciudad de Valencia se inundara el 29-O, como por desgracia sí ocurrió en varios municipios de l ‘Horta Sud. Por no mencionar el llamado “Plan de la Huerta”, que buscaba proteger 11.000 hectáreas de terreno agrícola. Pero ni una palabra de por qué no se ejecutaron las obras hidráulicas en el barranco del Poyo o de la Saleta que, de haberse llevado a cabo, hubieran salvado muchas vidas.

El ex alcalde de Paiporta y abogado, Vicente Ibor lo ha denunciado en su muro de Facebook con palabras que no necesitan adorno: “No solo son los indecentes sueldos de 500.000 euros anuales que se ha asignado el equipo de gobierno de Compromís/PSPV del Ayuntamiento de Paiporta, es el despotismo, la falta de empatía, el sectarismo y su desconexión con los vecinos. Desgraciadamente volvemos a revivir la época más oscura y en plena reconstrucción de nuestro pueblo con miles de afectados que aún están pendientes de las ayudas prometidas para rehacer su vida. Callar ante este despropósito es justo lo que no se debe hacer”.

Y tiene razón.

Mientras se exige la responsabilidad de otros a gritos, los que gobiernan Paiporta actúan como si estuvieran por encima del dolor de su pueblo. No hay excusas, ni contexto, ni justificación posible para subir los sueldos a costa del sufrimiento ajeno.

Lo que hace falta es decencia, empatía y ética pública.

Y si no saben lo que significan esas palabras, quizá no deberían estar donde están.