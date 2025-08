La ex vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad y Política Inclusivas, Mónica Oltra dimitió en 2022 después de ser imputada por un presunto delito de encubrimiento por los abusos sexuales cometidos por su pareja contra una menor tutelada en un centro que dependía directamente del departamento de la exconsejera.

La justicia ha absuelto a Mónica Oltra al no apreciar indicio alguno en su actuación al frente de la Conselleria de Igualdad.

El juez ha rechazado abrir juicio oral contra Mónica Oltra, como ha pedido la acusación y ha vuelto a acordar el archivo de la causa por los abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 por el que fue condenado a 5 años de cárcel.

Compromís ha pedido su vuelta a la política, como candidata a la alcaldía de Valencia en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Es evidente que Mónica Oltra es un activo político para la izquierda nacionalista valenciana que perdió las últimas elecciones, salpicada por el caso Oltra.

Dirigentes de la formación nacionalista, como Joan Baldoví, se preguntaban, tras su absolución, “quién repone ahora el daño y el sufrimiento causado” a la exvicepresidenta del Consell y exigía disculpas públicas a la derecha por lo que considera una persecución política y mediática. Sin embargo, este posicionamiento ha reabierto también un viejo debate sobre la coherencia en la gestión de los tiempos judiciales en política. Desde sectores conservadores se ha recordado que Baldoví y su partido no mostraron la misma exigencia cuando Francisco Camps fue absuelto, tras más de una década de procesos judiciales. La doble vara de medir en la politización de la justicia vuelve así al centro del debate, en un contexto donde la judicialización de la vida política sigue marcando los ritmos mediáticos y electorales.

La posible candidatura de Oltra abre un nuevo escenario en la política valenciana. Su regreso no solo supondría una reivindicación personal tras haber sido absuelta, sino también un intento de Compromís por recuperar el espacio perdido en el electorado progresista. A falta de dos años para las elecciones, queda por ver si su figura será capaz de movilizar de nuevo a una parte del electorado o si, por el contrario, seguirá pesando el desgaste sufrido por su formación. En cualquier caso, su vuelta marca un hito en la dinámica interna del partido y en el tablero político valenciano.

El archivo definitivo de la causa contra Mónica Oltra no solo cierra un capítulo judicial, sino que reabre uno político de gran trascendencia para Compromís y, en general, para la izquierda valenciana. Su eventual regreso como candidata en 2027 plantea una operación de reposicionamiento político que busca capitalizar tanto su absolución como su carisma dentro del electorado progresista. No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos. La figura de Oltra, aunque exonerada, sigue polarizando a la opinión pública, y su vuelta podría reactivar viejos debates que condicionen el discurso político de la formación.

Desde una perspectiva estratégica, Compromís intenta recuperar una narrativa de liderazgo fuerte y combativo, algo que el partido ha perdido desde su salida del gobierno autonómico. En este sentido, Oltra representa una oportunidad de reconstruir identidad política y cohesión interna. Sin embargo, el contexto sociopolítico ha cambiado, y el electorado no es el mismo que en 2015 o 2019. Diversas encuestas recientes, como las del CIS y del barómetro de GAD3 para la Comunitat Valenciana, apuntan a un electorado más fragmentado y con un giro hacia el centro-derecha, donde PP y Vox han consolidado una mayoría estable.

Además, tanto el PSPV como otras formaciones emergentes del ámbito progresista, como Sumar o incluso sectores municipalistas, han reaccionado con cautela ante la posible candidatura de Oltra, conscientes de que su figura puede tanto movilizar como dividir. La derecha política, por su parte, ya ha comenzado a usar su nombre como símbolo de las supuestas malas prácticas del anterior gobierno del Botànic, lo que anticipa una campaña electoral altamente polarizada.

La eficacia de esta maniobra dependerá, en última instancia, de la capacidad de Mónica Oltra para reconectar con una ciudadanía más escéptica y exigente, así como de su habilidad para convertir una absolución jurídica en una rehabilitación política efectiva. En el horizonte de 2027, su vuelta puede suponer tanto una oportunidad de regeneración para Compromís como un punto de fractura, dependiendo de cómo se gestione su narrativa pública y el complejo equilibrio interno de la izquierda valenciana.