Todos deberíamos hacer una reflexión profunda sobre la persecución mediática, especialmente en las redes sociales que sufren políticos de uno y otro signo cuando cometen alguna irregularidad, como ha sido el caso de José María Ángel por falsificar su currículum, quien actualmente se encuentra hospitalizado después de un intento de suicidio.

El caso de José María Ángel se suma al de otros políticos, como la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que también fue objeto de una cacería mediática que no respetaba su intimidad ni su dignidad.

Quisiera recoger aquí estas palabras del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que me parecen especialmente elocuentes sobre estas “cacerías humanas” que se perpetran, ignorando sus consecuencias, o lo que es peor: sabiéndolas. “Las cacerías humanas tienen consecuencias, especialmente si la víctima es alguien que ha hecho de su vida un compromiso con la ética, la honradez, el servicio público y la honorabilidad en la política.

Quienes han iniciado este repugnante linchamiento, hasta hace pocos meses, beneficiarios de la brillante, humana, desinteresada y nunca sectaria gestión de José María, serán perseguidos el resto de sus vidas por el recuerdo de su infamia y la más tenaz de las condenas: la de su conciencia. Si es que la tienen”.

Más allá de la responsabilidad que cada uno pueda tener, deberíamos recordar que detrás de cada persona atacada hay una historia, una familia y un sufrimiento que no se justifica con la simple búsqueda de likes o titulares. La política, con todos sus defectos y virtudes, debe ser un espacio donde prime la justicia, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad humana.

De lo contrario, estaremos construyendo una sociedad cada vez más cruel y despiadada, donde el linchamiento público sustituye al diálogo y la empatía. Es urgente que recuperemos el sentido común y la humanidad, porque solo así podremos avanzar como comunidad y evitar tragedias que jamás deberían suceder.

A las personas no hay que juzgarlas por sus títulos académicos, sino por su trayectoria profesional y honestidad. Y no me cabe la menor duda que José María Ángel cumplía, con creces, ambas cosas