El discurso antiinmigración que defiende Vox no ha gustado a la Iglesia. El líder de Vox, Santiago Abascal ha tenido unas palabras muy duras con la Iglesia católica por haber salido en defensa de la comunidad musulmana, tras la polémica sobre el veto a celebraciones religiosas en un polideportivo municipal de Jumilla. La Fiscalía ha abierto diligencias por presuntos delitos de odio contra el dirigente de Vox en Murcia por sus declaraciones sobre Torre Pacheco que derivaron en lo que algunos medios han calificado como una “cacería al inmigrante” alentada desde las redes sociales y que generó numerosos disturbios callejeros que se prolongaron durante varios días.

Tras acusar a la jerarquía eclesiástica de estar “amordazada” por las subvenciones públicas que recibe del Estado y por los casos de pederastia, Abascal está tirando piedras sobre su propio tejado porque una buena parte de su base electoral es católica practicante.

La posición de la Iglesia católica y de la Conferencia Episcopal Española es clara en este sentido, respeto a todas las confesiones religiosas.

Además, el artículo 16 de la Constitución española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades.

Vox defiende la expulsión de los inmigrantes irregulares y de aquellos que delincan en territorio nacional. Una propuesta que también comparte el PP de Alberto Núñez Feijóo que ha ido endureciendo su discurso.

Mientras tanto, sigue sin solucionarse el problema de los menores migrantes no acompañados que sigue hacinados en Canarias, sin que ninguna Comunidad Autonóma, la mayoría gobernadas por el PP, se pongan de acuerdo para su acogida.