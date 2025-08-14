Se ha descubierto que Joan Baldoví falseó su currículum y en lugar de licenciado es diplomado en Magisterio. La licenciatura en Magisterio nunca ha existido, siempre ha sido una diplomatura de tres años, donde antes no se exigía haber aprobado la selectividad.

Baldoví ha querido engordar su historial académico, como han hecho otros políticos, inventándose licenciaturas que nunca cursaron o másters inexistentes.

El ex diputado de Compromís que ha pedido dimisiones a diestro y siniestro por mentir en política, y se ha erigido en adalid contra la corrupción debería hacer lo propio y presentar su dimisión. No lo hará. Mentir en política, les sigue saliendo gratis a algunos.

Eso sí, es el primero en reclamar ejemplaridad a los demás. Son muy exigentes cuando se trata de otros (Rita Barberá, Carlos Mazón, Cristina Cifuentes, Noelia Núñez), pero son incapaces de aplicarse la misma medicina.

Hablan desde una superioridad moral absolutamente detestable. Se creen por encima del bien y del mal.

Esto escribía en su perfil de X, la antigua Twitter, el insigne político valenciano sobre el caso de la popular Noelia Núñez que se vio obligada a dimitir de todos sus cargos por mentir en su currículum: "Lo de los CV falseados del PP es un déjá vu constante... La cultura del esfuerzo y tal”.

La virulencia con la que se ha actuado contra políticos del PP, como ocurrió con Noelia Nuñez -que fue objeto de un intenso acoso en las redes sociales, junto a su familia-, contrasta con la indulgencia que ha tenido en la izquierda el caso de Joan Baldoví.

Azote de la derecha, nadie recuerda ya sus inicios en la política cuando fue alcalde de Sueca de la mano del PP, al que ahora tanto repudia. Es un caso parecido al de Patxi López que fue lehendakari con los votos del PP.

En sus doce años como diputado de Compromís, no se le conoce ninguna iniciativa parlamentaria para mejorar la financiación de la Comunidad Valencia. Eso no ha sido obstáculo para que su grupo apoye los PGE, bajos los Gobiernos de Pedro Sánchez.

Como cabeza de lista por Compromís, tras la imputación de Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su pareja contra una menor tutelada, perdió las elecciones autonómicas, lo que puso fin al Gobierno del Botànic.