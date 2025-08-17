Llevamos una semana de incendios, con cerca de 160.000 hectáreas calcinadas, y el presidente del Gobierno no ha sido capaz de suspender sus vacaciones ni de visitar las zonas afectadas.

Dentro de unos días, cuando los fuegos estén apagados, hará acto de presencia para anunciar otra “lluvia de millones” que, como siempre, jamás llegará. Ya lo prometió en La Palma , en Lorca o tras la dana en Valencia, y las familias aún esperan. Si quieren ayuda… que la pidan

La hemeroteca, como siempre, le vuelve a jugar una mala pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En 2015 cuando se produjo la grave crecida del río Ebro a su paso por Zaragoza, Sánchez le mandaba este mensaje a Mariano Rajoy: "Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro y para que vea 'in situ' la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí". Asimismo, expresaba estar "absolutamente indignado" hacía la actitud del entonces Presidente: "Tenemos un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente".

Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente sigue incendiando las redes sociales con sus tuits, acusando a los populares de desidia y ha señalado al presidente de Castilla y León Fernández Mañueco de encontrarse en Cádiz de vacaciones mientras el fuego arrasaba su comunidad.

Nada nuevo en el cruce de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición que ni siquiera son capaces de parar en una situación de emergencia nacional.

No sé a qué está esperando el Gobierno de España para declarar la emergencia nacional ante una catástrofe que arrasa medio país. Parece que no hayamos aprendido nada de la dana, donde murieron 224 personas y aún así, ni el Ejecutivo central ni el autonómico -que era quien tenía las competencias en esta materia-declaró la situación de emergencia nacional.

Feijóo ha pedido al Gobierno el despliegue del Ejército, además de la UME, en las zonas más castigadas por los incendios. Ante la gravedad de la situación que aún puede empeorar con las altas temperaturas previstas hasta mañana lunes. Es urgente y necesario el despliegue de mayores efectivos militares. Esto no es necesario pedirlo, como tampoco lo era en la dana, el Gobierno tiene que ser consciente de la gravedad de la situación, incluso con un presidente de vacaciones.