El presidente del Gobierno ha estado una semana desaparecido mientras media España ardía, y ninguno de sus socios de investidura ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Silencio absoluto también de Compromís, que no tardó ni un segundo en exigir la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana.

Pese a la gravedad de la situación, no se ha decretado el estado de emergencia, como tampoco se hizo durante la dana en Valencia. Sea competencia autonómica o estatal, lo cierto es que la falta de coordinación y de liderazgo ha dejado al país sin una respuesta en uno de los momentos más críticos del verano. Agosto se ha convertido ya en uno de los peores de la última década, con más de 300.000 hectáreas calcinadas y muchos incendios siguen activos en el momento de redactar estas líneas.

No sé qué más tiene que ocurrir en este país para que, ante una catástrofe de esta magnitud, se actúe de manera coordinada entre las diferentes administraciones. Lejos de eso, unos y otros prefieren enzarzarse en reproches mutuos.

La materia de emergencias es competencia de las Comunidades Autónomas, pero cuando el riesgo para la población es extremo, como ha sucedido en numerosos pueblos de Galicia y Castilla y León, el Estado tiene la obligación de responder poniendo a disposición todos los medios materiales a su alcance, incluido el Ejército. No tiene que esperar a que se lo pidan como dijo Pedro Sánchez en referencia a la ayuda a la Comunidad Valenciana.

Las Comunidades Autónomas no pueden afrontar por sí solas una catástrofe de esta naturaleza. Y el Gobierno de España no puede seguir escondido detrás de excusas competenciales: debe asumir su responsabilidad y actuar. Y si no lo hace habrá que exigirle responsabilidades.