Aunque no existen cifras oficiales o creíbles sobre el número total de animales fallecidos en los incendios recientes, la magnitud de la tragedia habla por sí sola con más de 160.000 hectáreas arrasadas, la mayoría de monte-muchos fuegos siguen activos en el momento de redactar estas líneas-una superficie equivalente a varias veces la ciudad de Madrid- podemos hacernos una idea de los miles de animales que habrán perecido estos días víctimas de los incendios forestales, la mayoría provocados por la mano del hombre y no por causas naturales.

En incendios pasados, como los de 2022, la Fundación Franz Weber que lleva a cabo campaña para la protección de la flora y la fauna y otros estudios han estimado que más de un millón de animales (silvestres y domésticos) podrían haber muerto en incendios similares, pero se trataba de predicciones basadas en modelos, no recuentos directos. Estas estimaciones se basan en densidades promedio de fauna por hectárea, por lo que no son muy fiables desde el punto de vista estadístico, pero nos dan una idea de la tragedia.

Hablamos de hectáreas quemadas, sin pararnos a pensar que el monte lo habitan animales invisibles a los ojos de los humanos, pero esenciales para mantener el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas.

En las redes sociales se han compartido unas imágenes durísimas que muestran a un venado y un jabalí, entre otras especies cinegéticas, que no pudieron escapar de las llamas del fuego. Son solo un ejemplo visible de una tragedia mayor que afecta a innumerables especies de fauna, algunas de ellas protegidas como el lince ibérico, y a la flora de nuestro país, las grandes perjudicadas de una política ambiental que muchas veces se decide desde los despachos de espaldas al mundo rural.

El daño es inmenso y costará años, quizá décadas, recuperar los ecosistemas destruidos por el fuego. Solo con prevención real, gestión forestal responsable y un mayor respeto hacia la naturaleza será posible mitigar para que tragedias como esta, no se repitan en el futuro.

Es importante, en este sentido, reforzar las tareas de prevención, no recortando presupuestos ni plantillas y escuchando a la voz del campo, que conoce el monte mejor que nadie. Y, por supuesto, reformando el Código Penal para endurecer las penas contra pirómanos e incendiarios, responsables de una destrucción cuyas consecuencias sufriremos durante décadas.