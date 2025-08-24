No es ninguna casualidad que los incendios que asolan gran parte del territorio nacional se hayan producido en zonas despobladas. El abandono de campos y pueblos, lo que se ha dado en llamar la España vaciada, ha transformado el paisaje: antiguos bancales convertidos en monte cerrado, ausencia de pastoreo, caminos y cortafuegos sin mantenimiento, y menos manos para cuidar un entorno que antes era trabajado a diario por agricultores y familias que vivían del campo.

El resultado es un territorio más vulnerable al fuego, donde la falta de actividad humana se traduce en acumulación de combustible vegetal y en una respuesta más lenta ante emergencias.

Cada gran incendio nos recuerda lo mismo: un campo vacío arde más rápido. La llamada España vaciada no es solo un problema demográfico o social, también es un desafío ambiental y de seguridad.

Durante siglos, la agricultura, la ganadería y la silvicultura mantuvieron un equilibrio en el territorio. El pastoreo eliminaba hierba y matorral, la agricultura creaba mosaicos de cultivos que frenaban la propagación del fuego y los vecinos limpiaban caminos y sendas de manera habitual, sin coste alguno.

Hoy, en muchas comarcas del interior, esa actividad ha desaparecido. Donde antes había viñedos, olivos o almendros, ahora se acumulan pinos jóvenes, monte bajo y maleza. El paisaje se ha homogeneizado, convirtiéndose en una gran masa forestal continua que actúa como combustible perfecto para un gran incendio.

Los incendios no los causa la despoblación por sí sola, pero esta es un factor de riesgo decisivo. A este abandono rural se suma la crisis climática. Veranos más largos, olas de calor cada vez más frecuentes y sequías prolongadas convierten el monte en una mecha lista para arder. El cóctel despoblación + sequía + calor extremo explica por qué cada año los incendios alcanzan mayores dimensiones y son más difíciles de controlar.

Sin vida en los pueblos, el campo no se cuida.