El curso político arranca marcado por la incertidumbre de si Pedro Sánchez será capaz de agotar la legislatura, incluso sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Como ha ocurrido durante toda la legislatura, esta y la pasada, la llave de la gobernabilidad está en manos de Junts que, una vez más, utilizará sus siete diputados para chantajear al Gobierno ya quienes la gobernabilidad de España les importa bien poco, como ellos mismos han reconocido. Esta misma semana Salvador Illa, quien dijo que la amnistía era inconstitucional y que ahora defiende con ahínco en aras de la convivencia en Cataluña, tiene previsto reunirse en Bruselas con Carles Puigdemont, que continúa sin rendir cuentas ante la justicia española.

Aún así, Sánchez sigue aferrado al poder con una mayoría parlamentaria inestable y cada vez más fragmentada. El PNV ha lanzado algún aviso mientras el mayor apoyo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez viene de la mano de EH Bildu que ha respaldado las votaciones clave para garantizar la estabilidad del Gobierno, salvo en la reforma laboral que votó en contra.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca para recordar lo que Pedro Sánchez pensaba, de quien hoy es su principal aliado. Un partido que sigue sin condenar el terrorismo etarra, sin pedir perdón a las víctimas y sin colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos todavía por aclarar. Arnaldo Otegui que es realmente quien manda en EH Bildu se ha convertido el mayor valedor de Pedro Sánchez.

Las encuestas en intención de voto dan una mayoría absoluta a PP y Vox. Ante este escenario de un hipotético adelanto electoral, los socios de la llamada coalición progresista (Sumar, EH Bildu, ERC, BNG) van a seguir apoyando a Pedro Sánchez, pese a los numerosos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Antes de que gobierne la derecha, la izquierda por puro tacticismo político, está dispuesta a soportar el desgaste político que ello conlleva.

La alternancia en el poder es un principio democrático esencial que la izquierda olvida cuando está en el poder. No hay nada más democrático que los ciudadanos decidan con su voto en unas elecciones.

La clave de la legislatura va a estar en la tramitación de la conocida como Ley Bolaños, duramente criticada por todas las asociaciones judiciales, conservadoras y progresistas, al considerar que supone un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad de acceso a la carrera judicial y fiscal, poniendo en riesgo la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Mi pronóstico con todas las cautelas y más en política es que si Sánchez es capaz de sacar adelante la Ley Bolaños con el apoyo de sus socios de investidura la legislatura continuará, de lo contrario, nos veremos abocados a un adelanto electoral.