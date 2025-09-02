Había mucha expectación con la entrevista a Pedro Sánchez en La 1 de la tele pública. La primera que concede a un medio de comunicación tras un año de silencio.

A Sánchez se le vio muy incómodo, sobre todo en las preguntas que tenían que ver con los casos de corrupción. La periodista Pepa Bueno que, en mi opinión estuvo muy acertada e incisiva al formular preguntas comprometedoras, puso entre las cuerdas al presidente del Gobierno al recordarle la hemeroteca, cuando exigía a Mariano Rajoy, en circunstancias similares y sin PGE, que se sometiera a una moción de confianza y que, de perderla, convocara elecciones anticipadas. Sánchez eludió la respuesta y en su lugar habló de su compromiso con cumplir la agenda social del gobierno progresista.

Por si alguien tenía dudas, quedó claro que Sánchez tiene intención de agotar la legislatura aún sin PGE, aunque manifestó su voluntad de presentarlos en las Cortes para su aprobación y debate. Pero, claro, conociendo al presidente del Gobierno y sus continuos cambios de opinión, lo que hoy dice, mañana puede convertirse en lo contrario. No sería la primera vez ni tampoco será la última.

Los bulos, la desinformación y la extrema derecha ocuparon buena parte de la entrevista, en la que Sánchez quiso presentarse como víctima ante la ola reaccionaria que recorre Europa. La alternancia en el poder que es un principio básico en democracia no entra en sus cábalas.

El ataque a los jueces fue recurrente cuando la periodista le planteó los casos judiciales que afectan tanto a su mujer como a su hermano, ambos imputados.

La insistencia de Sánchez en atribuir motivaciones políticas a las actuaciones de los jueces, lo que se conoce como “lawfare”, en cuestiones que afectan a su entorno familiar y a su propio partido, con dos secretarios de Organización nombrados por él, uno ya en prisión y otro apunto de estarlo y con un Fiscal General del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, sitúa en el centro del debate uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como son la división de poderes y la independencia judicial.

Escuchar al presidente del Gobierno hablar de “lawfare” cuando debería defender precisamente todo lo contrario revela hasta qué punto está dispuesto a confrontar con la justicia para protegerse a sí mismo y a los suyos y evidencia un deterioro institucional muy preocupante.