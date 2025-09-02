La tropa podemita que zarpó rumbo a la Franja de Gaza para distribuir alimentos entre la población gazatí y romper simbólicamente el bloqueo marítimo, pese a la prohibición de Israel que había declarado la embarcación como terrorista, ha tenido que volver a puerto a las pocas horas de partir por el mal tiempo.

Entre los tripulantes se encontraban la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Irene Montero y la activista Greta Thunberg.

Poco ha durado la aventura en alta mar de tan singular tripulación que a las primeras de cambio han decidido posponer su arriesgada aventura hasta que el tiempo lo permita.

Si no fuera porque es real, parecería extraído de una viñeta de Mortadelo y Filemón en alta mar.

Los gaditanos con sus chirigotas, que tienen mucha gracia para sacarle punta a la actualidad política harían sin duda una versión graciosa con Colau, Montero y Thunberg.

No sé nada de navegación, pero intuyo que antes de zarpar se consultan previsiones meteorológicas para ver el estado de la mar. En dos ocasiones han tenido que regresar a tierra por el mal tiempo.

La flotilla ha regresado a puerto sin cumplir con su objetivo, pese a que solo los barcos autorizados pueden llegar hasta la Franja de Gaza. Con banderas palestinas, pero ni una sola condena al brutal atentado de Hamás en Israel que se saldó con más de un millar de personas asesinadas.

La travesía queda más cerca del cómic que de la ayuda humanitaria.